26.02.2026

Новый CEO в ONE

    • В Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) сменится Chief Executive Officer, сообщили SeaNews в компании. С 1 мая к компании присоединяется Тилль Оле Баррелет – с начала в качестве назначенного CEO (так называемый CEO-designate), а после завершения передачи дел с 1 июля – уже в качестве полноправного руководителя.

    Нынешний CEO Джереми Никсон, руководивший ONE с момента основания в 2018 году, с 1 июля 2026 года займет должность старшего советника.

    Т.О.Баррелет имеет 20 лет опыта работы в морской индустрии и логистике, до настоящего назначения он руководил в ранге CEO Emirates Shipping Line (ESL).

    Также планируются изменения в структуре управленческой команды ONE – в нее войдут, помимо CEO, 7 представителей всех подразделений компании.

