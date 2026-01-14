Информационно-аналитическое агентство
Навигация длиннее – грузов больше
14.01.2026

Назначен генеральный директор Волжского пароходства

    • Назначен генеральный директор Волжского пароходстваРешением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на должность генерального директора компании назначен Дмитрий Притула. Как сообщили SeaNews в компании, он приступил к своим обязанностям с 13 января 2026 года.

    Д.Притула окончил в Московский государственный открытый университет по специальности «менеджмент», получил степень МВА в Высшей школе экономики, специализация — «Логистика и управление цепями поставок».

    В Волжское пароходство он перешел с позиции генерального директора ООО «Транспортные технологии». До этого работал в АО «Первая Грузовая Компания», где прошел путь от начальника департамента по работе с предприятиями угольной промышленности до первого заместителя генерального директора члена правления, курировал работу производственного коммерческого блока.

    С 2018 по 2024 год Д.Притула входил в Совет директоров АО «Волга-флот», знаком с отраслевой спецификой, принципами корпоративного управления, стратегическими целями компании, а также ее ключевыми бизнес-процессами и финансовой моделью.

    В новой должности он сосредоточится на укреплении ключевых направлений развития Волжского пароходства, которые включают в себя обновление и модернизацию флота, повышение бизнес-эффективности, качества клиентского сервиса, управление кадровым резервом, а также реализацию ряда стратегических проектов.

    Павел Виноградов, руководивший Волжским пароходством с 2022 года, продолжит карьеру за пределами компании.

    Фото: Волжское пароходство


