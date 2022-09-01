Смена рулевого в «Волжском пароходстве»

Решением годового общего собрания акционеров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на должность генерального директора компании назначен Павел Виноградов. С 1 сентября 2022 года он приступил к обязанностям руководителя пароходства, сообщили SeaNews в компании.

П.Виноградов родился в 1978 году, в 2001 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Последние 3,5 года работал в АО «Первая грузовая компания» в должности заместителя генерального директора по стратегии и развитию и отвечал за разработку и внедрение корпоративной стратегии. До это работал на руководящих позициях в ПАО «Ютэйр», McKinsey & Company, Rio Tinto Alcan.

В июне 2021 года П.Виноградов вошел в состав совета директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», в июле того же года был включен в состав комитета по стратегии и инвестициям совета директоров.

Основными задачами П.Виноградова на посту генерального директора в ближайшее время будет разработка стратегии развития «Волжского пароходства», повышение качества клиентского сервиса, повышение эффективности работы флота и реализация ряда стратегических проектов.

Юрий Гильц, ранее возглавлявший АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», перешел на должность советника генерального директора.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Волжское пароходство»