Назначение в Пулковской таможне
29.01.2026

Назначение в Пулковской таможне

    • Заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Шереметьево Эдуард Березинский назначен исполняющим обязанности начальника Пулковской таможни, сообщила ФТС в своем канале в Макс.

    Э.Березинский работает в ФТС с 2010 года. Начинал трудовой путь в должности старшего государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансовой экспертизы Домодедовской таможни, работал на различных должностях на таможенных постах Аэропорт Домодедово и Аэропорт Шереметьево.

     С 2020 года занимал должность заместителя начальника поста – начальника отдела специальных таможенных процедур №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево.

    Фото: ФТС


