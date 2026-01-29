Назначение в Пулковской таможне

Заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Шереметьево Эдуард Березинский назначен исполняющим обязанности начальника Пулковской таможни, сообщила ФТС в своем канале в Макс.

Э.Березинский работает в ФТС с 2010 года. Начинал трудовой путь в должности старшего государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансовой экспертизы Домодедовской таможни, работал на различных должностях на таможенных постах Аэропорт Домодедово и Аэропорт Шереметьево.

С 2020 года занимал должность заместителя начальника поста – начальника отдела специальных таможенных процедур №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево.

