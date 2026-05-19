Денис Канатаев возглавил группу компаний «Эко Шиппинг»
19.05.2026

    Денис Канатаев возглавил группу компаний морского сектора ООО «Эко Шиппинг», сообщает пресс-служба компании. К исполнению обязанностей он приступил 18 мая 2026 года.

    В новой должности Денис Канатаев будет отвечать за стратегическое развитие компании, повышение операционной эффективности, укрепление коммерческой функции и развитие комплексных логистических решений.

    «Денис Юрьевич обладает глубокой экспертизой в сфере морской и транспортной логистики, хорошо знает рынок, специфику работы с клиентами, портовой инфраструктурой, фрахтом и проектными перевозками. Его опыт и профессиональный взгляд станут важным импульсом для дальнейшего развития компании и реализации новых проектов», — отметили в «Эко Шиппинг».

    Денис Канатаев имеет более чем 20-летний опыт работы в транспортной и морской логистике. Значительная часть его профессиональной карьеры связана с Транспортной группой FESCO, где он прошел путь от экономиста до коммерческого директора. Он стоял у истоков создания направления проектной логистики FESCO, а также возглавлял ООО «ФЕСКО Проектная Логистика» в должности генерального директора. 

    «Эко Шиппинг» – судоходная компания, базирующаяся в порту Архангельска и специализирующаяся на комплексной морской логистике. Компания оперирует морским флотом, обеспечивая перевозку проектных, навальных, наливных, генеральных, тяжеловесных и длинномерных грузов. В составе флота – суда арктического ледового класса дедвейтом до 20 000 тонн и оснащенные кранами грузоподъемностью до 300 тонн. Компания также располагает вспомогательным флотом для обеспечения рейдовой выгрузки на необорудованный берег и речной логистики по мелководным рекам.


