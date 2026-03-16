Назначения в ФТС

Исполняющая обязанности начальника Севастопольской таможни Виктория Кобец с 10 марта назначена исполняющей обязанности начальника Брянской таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале

В.Кобец работает в таможенных органах с 2001 года. Начинала в должности инспектора, с сентября 2018 года занимала должность первого заместителя начальника Севастопольской таможни.

Заместитель начальника Смоленской таможни Александр Поваляев с 10 марта назначен исполняющим обязанности начальника этой таможни.

А.Поваляев работает в таможенных органах с июня 2010 года. Начинал в должности государственного таможенного инспектора, с 2014 по 2021 год был начальником Курского, затем Орловского таможенного постов, с июля прошлого года занимал должность заместителя начальника Смоленской таможни.

Фото: ФТС