Назначения в ФТС
16.03.2026

    Исполняющая обязанности начальника Севастопольской таможни Виктория Кобец с 10 марта назначена исполняющей обязанности начальника Брянской таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале

    В.Кобец работает в таможенных органах с 2001 года. Начинала в должности инспектора, с сентября 2018 года занимала должность первого заместителя начальника Севастопольской таможни.

    Заместитель начальника Смоленской таможни Александр Поваляев с 10 марта назначен исполняющим обязанности начальника этой таможни.

    А.Поваляев работает в таможенных органах с июня 2010 года. Начинал в должности государственного таможенного инспектора, с 2014 по 2021 год был начальником Курского, затем Орловского таможенного постов, с июля прошлого года занимал должность заместителя начальника Смоленской таможни.

    Фото: ФТС


