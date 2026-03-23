О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД

Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» ещё на 5 лет. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

О.Белозёров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист, планирование промышленности. В последующие годы работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики.

В 2004-2009 годах занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта. В 2015 году был назначен на должность президента ОАО «РЖД», в 2017 году – на должность генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД». В 2021 году был переназначен на должность главы компании сроком на 5 лет.

