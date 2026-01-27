Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025
27.01.2026

Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 46,3 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 38,4 млн тонн, на 11% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 34,2 млн тонн (+12,5%), Юга – 4,1 млн тонн (+1,5%).

    Через погранпереходы на экспорт было перевезено 7,9 млн тонн, на 33,8% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.

    Всего в течение 2025 года на сети железных дорог было погружено 74,5 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 2,7% больше, чем за 2024 год.

    В вагонах было перевезено 70,3 млн тонн, в контейнерах – 4,2 млн тонн (159,2 тыс. TEU).

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (19,4 млн тонн, +4,1%), Мурманской области (15,3 млн тонн, +2,8%) и Вологодской области (8,5 млн тонн, +3,6%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2026
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Вырос на 5,9%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.01.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    21.01.2026
    Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов выше рынка
    2025Глобал ПортсКонтейнерооборот
    0
    21.01.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025
    Больше всего грузов по железной дороге из РФ ушло в Польшу, Чехию и Финляндию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатЖелезная дорога
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    23.01.2026 400-е собственное судно
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    Госрегулирование Показать всё
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •