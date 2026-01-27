Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 46,3 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 38,4 млн тонн, на 11% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 34,2 млн тонн (+12,5%), Юга – 4,1 млн тонн (+1,5%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 7,9 млн тонн, на 33,8% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.

Всего в течение 2025 года на сети железных дорог было погружено 74,5 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 2,7% больше, чем за 2024 год.

В вагонах было перевезено 70,3 млн тонн, в контейнерах – 4,2 млн тонн (159,2 тыс. TEU).

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (19,4 млн тонн, +4,1%), Мурманской области (15,3 млн тонн, +2,8%) и Вологодской области (8,5 млн тонн, +3,6%).

Фото: РЖД