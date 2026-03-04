Конфетный экспорт с Урала

Поставки уральских конфет в Китай растут, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

По словам исполняющего обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергея Епифанова, только в январе 2026 года кондитерские предприятия Уральского федерального округа отправили в Китай около 35 тонн шоколадных конфет. По сравнению с январем 2025 года весовые объемы увеличились в 30 раз.

В феврале 2026 года уральские кондитеры экспортировали в Китай 16 тонн своих изделий.

В прошлом году объемы поставок составили 180 тонн шоколадных конфет, пик экспорта пришелся на декабрь – порядка 52 тонн.

Фото: ФТС / ИИ