Международная конференция «Азот. Минеральные удобрения-2026»
12.03.2026

Международная конференция «Азот. Минеральные удобрения-2026»

    • 22–23 апреля 2026 года НИИК проведет ежегодную конференцию «Азот. Минеральные удобрения 2026» в Москве.

    Конференция объединит ведущих представителей химической и газохимической отрасли — ожидается более 300 участников, из которых свыше 60 % составят топ-менеджеры крупнейших технологических производителей и компаний химпрома.

    Конференция 2026 года пройдет в обновленном формате, ориентированном на открытый диалог и совместный поиск решений ключевых вызовов отрасли. Участников ждут тематические сессии, аналитические дискуссии и практические кейсы, отражающие текущее состояние и перспективы развития рынка минеральных удобрений.

    В центре внимания:

    • Траектория развития рынка России/СНГ
    • Работа с Китаем: сотрудничество, конкуренция и возможности
    • Новые экспортные маршруты и альянсы (Ближний Восток? Бразилия, Африка)
    • Что действительно создает ценности в отрасли на следующие 5 лет?
    • Создание новых мощностей и использование собственных средств компаний для развития производственного потенциала
    • Кто будет исполнителем в текущей конъюнктуре рынка?

    Участники конференции имеют возможность напрямую повлиять на программу мероприятия. Перед стартом конференции проводится отраслевой опрос, результаты которого будут представлены на открытии. Он зафиксирует коллективную позицию участников рынка — от производителей и EPC-компаний до поставщиков оборудования и материалов — и поможет обозначить реальные тренды развития.

    В рамках конференции пройдет выставка, на которой партнеры представят современные инжиниринговые, производственные и цифровые IT-решения, оборудование и технику, позволяющие обеспечить технологический суверенитет промышленного комплекса России и объединить на одной площадке представителей бизнес-сообщества. Свое участие уже подтвердили ведущие компании отрасли, такие как Фосагро, Еврохим, Уралхим, Акрон, Щекиноазот, КуйбышевАзот, Метафракс, Минудобрения г. Россошь, ТопТех, компании-производители минеральных удобрений из Узбекистана и Беларуси и многие другие.

    Конференция станет площадкой для встреч и переговоров, способствующих заключению новых контрактов и реализации масштабных проектов в азотной промышленности.

    Дополнительная информация по телефону: пресс-служба АО «НИИК» (8313) 264968, (8313) 394900 доб. 2366

     


