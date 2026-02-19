Информационно-аналитическое агентство
СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
19.02.2026

СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов

    • СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов, в повестке дня которой рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    При поддержке ФАУ «Российского морского регистра судоходства», Ассоциации «Созвездие», ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева, газеты «Транспорт России», ЮФ Ремеди

    Информационные партнеры (СМИ): KORABEL.RU, Морбаза, SudostroenieInfo, SeaNews, PortNews, Морской Петербург, Логистика, Логирус, Промышленная окраска

    Дата и место проведения: 2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»

    В 2026 году фактически завершится первая «пятилетка» отрасли в новых реалиях: уже можно делать полноценный «срез» производственных и рыночных показателей. Судостроительные и судоремонтные заводы, производители оборудования и материалов, конструкторские бюро и другие компании данного сегмента прошли самый сложный этап- этап адаптации. И впереди отрасль ждут не менее сложные задачи.

    Судостроение в России развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

    На конференции «СудостроениеRU 2026» в Нижнем Новгороде встретятся профессионалы разных направлений от проектирования и производства до коммерческой составляющей, чтобы поделиться друг с другом опытом, обсудить актуальные вопросы и найти новые контакты.

    В программе мероприятия:

    2 июня на конференции ожидаются выступления отраслевых экспертов, дискуссии, а также общение в неформальной атмосфере представителей судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей комплектующих, судоходных и лизинговых компаний, проектных организаций и других предприятий отрасли.

    3 июня: посещение судостроительных мощностей «ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева», а также речная прогулка на современном электрокатамаране «ЭкоходЪ» и фуршет на борту.

    Среди основных вопросов программы:

    • Портфель заказов судостроительных предприятий.
    • Новые проекты судов разного назначения.
    • Технический и экономический потенциал судостроительных и судоремонтных предприятий. Технологическое перевооружение судостроительных площадок.
    • Господдержка для судостроения и импортозамещения.
    • Отечественные комплектующие, материалы и покрытия. Новые технологии и СКО.
    • Проблематика и возможности производства судового оборудования в России.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
    тел. +7 (958) 197-75-03 либо по адресу info@vivaconsult.ru,
    сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/sudostroy-26/

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjccmQXK


    •