СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов, в повестке дня которой рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

При поддержке ФАУ «Российского морского регистра судоходства», Ассоциации «Созвездие», ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева, газеты «Транспорт России», ЮФ Ремеди

Информационные партнеры (СМИ): KORABEL.RU, Морбаза, SudostroenieInfo, SeaNews, PortNews, Морской Петербург, Логистика, Логирус, Промышленная окраска

Дата и место проведения: 2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»

В 2026 году фактически завершится первая «пятилетка» отрасли в новых реалиях: уже можно делать полноценный «срез» производственных и рыночных показателей. Судостроительные и судоремонтные заводы, производители оборудования и материалов, конструкторские бюро и другие компании данного сегмента прошли самый сложный этап- этап адаптации. И впереди отрасль ждут не менее сложные задачи.

Судостроение в России развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

На конференции «СудостроениеRU 2026» в Нижнем Новгороде встретятся профессионалы разных направлений от проектирования и производства до коммерческой составляющей, чтобы поделиться друг с другом опытом, обсудить актуальные вопросы и найти новые контакты.

В программе мероприятия:

2 июня на конференции ожидаются выступления отраслевых экспертов, дискуссии, а также общение в неформальной атмосфере представителей судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей комплектующих, судоходных и лизинговых компаний, проектных организаций и других предприятий отрасли.

3 июня : посещение судостроительных мощностей «ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева», а также речная прогулка на современном электрокатамаране «ЭкоходЪ» и фуршет на борту.

Среди основных вопросов программы:

Портфель заказов судостроительных предприятий.

Новые проекты судов разного назначения.

Технический и экономический потенциал судостроительных и судоремонтных предприятий. Технологическое перевооружение судостроительных площадок.

Господдержка для судостроения и импортозамещения.

Отечественные комплектующие, материалы и покрытия. Новые технологии и СКО.

Проблематика и возможности производства судового оборудования в России.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 197-75-03 либо по адресу info@vivaconsult.ru,

сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/sudostroy-26/

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjccmQXK