Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
13.02.2026

Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»

    • 26 — 27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort, ул. Рюхина 9, к. 2) пройдет вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность», организованная компанией «Extra Conference» при поддержке ФГУП «Росморпорт».

    Цель конференции – анализ передовых решений в области подводных технологий, повышение эффективности и безопасности подводных работ, а также укрепление взаимодействия между участниками отрасли, для решения ключевых вызовов.

    Предварительная программа конференции:

    1. Развитие подводных технологий
    • От чертежа до погружения: процесс создания НПА;
    • Вызовы и решения в области отечественной компонентной базы для создания современных НПА;
    1. Будущее подводных аппаратов
    • Российская подводная робототехника: от текущих проектов к будущим прорывам;
    • Атономные подводные роботы — универсальная платформа. Cферы применения.
    • Многофункциональный морской робототехнический комплекс «Лоцман» для районов предельного мелководья морских прибрежных зон и внутренних водных путей;
    • Новейшие разработки отечественного оборудования и снаряжения для подводных работ;
    1. Подводная робототехника в нефтяной и газовой отраслях
    • Совершенствование организации и проведения подводно-технических работ при эксплуатации подводных объектов добычи ПАО «Газпром»;
    1. Особенности проведения подводно-технических работ в арктических условиях и условиях глубоководья – вызовы и риски;
    2. Инновационные решения для механизированной подводной сварки;
    3. Защита от коррозии. Новые технологии и материалы:
    • ЛКМ для подводного нанесения: обзор материала;
    1. Перспективные технологии строительства ГТС;
    2. Современные подходы к обучению специалистов в области подводно-технических работ и многое другое.

    Специальное мероприятие после окончания деловой части для всех участников конференции.

    27 марта эксклюзивно для участников конференции состоится экскурсия в «Крыловский государственный научный центр».

    В программе экскурсии:

    • Глубоководный опытовый бассейн, предназначенный для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды и вблизи свободной поверхности, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов.
    • Ледовый опытовый бассейн, предназначенный для определения глобальных ледовых нагрузок на плавучие и стационарные морские платформы, для разработки технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения, а также для разработки эффективных технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания.

    extraconf.ru


