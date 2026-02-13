26 — 27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort, ул. Рюхина 9, к. 2) пройдет вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность», организованная компанией «Extra Conference» при поддержке ФГУП «Росморпорт».

Цель конференции – анализ передовых решений в области подводных технологий, повышение эффективности и безопасности подводных работ, а также укрепление взаимодействия между участниками отрасли, для решения ключевых вызовов.

Предварительная программа конференции:

Развитие подводных технологий

От чертежа до погружения: процесс создания НПА;

Вызовы и решения в области отечественной компонентной базы для создания современных НПА;

Будущее подводных аппаратов

Российская подводная робототехника: от текущих проектов к будущим прорывам;

Атономные подводные роботы — универсальная платформа. Cферы применения.

Многофункциональный морской робототехнический комплекс «Лоцман» для районов предельного мелководья морских прибрежных зон и внутренних водных путей;

Новейшие разработки отечественного оборудования и снаряжения для подводных работ;

Подводная робототехника в нефтяной и газовой отраслях

Совершенствование организации и проведения подводно-технических работ при эксплуатации подводных объектов добычи ПАО «Газпром»;

Особенности проведения подводно-технических работ в арктических условиях и условиях глубоководья – вызовы и риски; Инновационные решения для механизированной подводной сварки; Защита от коррозии. Новые технологии и материалы:

ЛКМ для подводного нанесения: обзор материала;

Перспективные технологии строительства ГТС; Современные подходы к обучению специалистов в области подводно-технических работ и многое другое.

Специальное мероприятие после окончания деловой части для всех участников конференции.

27 марта эксклюзивно для участников конференции состоится экскурсия в «Крыловский государственный научный центр».

В программе экскурсии:

Глубоководный опытовый бассейн, предназначенный для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды и вблизи свободной поверхности, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов.

Ледовый опытовый бассейн, предназначенный для определения глобальных ледовых нагрузок на плавучие и стационарные морские платформы, для разработки технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения, а также для разработки эффективных технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания.

