26 — 27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort, ул. Рюхина 9, к. 2) пройдет вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность», организованная компанией «Extra Conference» при поддержке ФГУП «Росморпорт».
Цель конференции – анализ передовых решений в области подводных технологий, повышение эффективности и безопасности подводных работ, а также укрепление взаимодействия между участниками отрасли, для решения ключевых вызовов.
Предварительная программа конференции:
- Развитие подводных технологий
- От чертежа до погружения: процесс создания НПА;
- Вызовы и решения в области отечественной компонентной базы для создания современных НПА;
- Будущее подводных аппаратов
- Российская подводная робототехника: от текущих проектов к будущим прорывам;
- Атономные подводные роботы — универсальная платформа. Cферы применения.
- Многофункциональный морской робототехнический комплекс «Лоцман» для районов предельного мелководья морских прибрежных зон и внутренних водных путей;
- Новейшие разработки отечественного оборудования и снаряжения для подводных работ;
- Подводная робототехника в нефтяной и газовой отраслях
- Совершенствование организации и проведения подводно-технических работ при эксплуатации подводных объектов добычи ПАО «Газпром»;
- Особенности проведения подводно-технических работ в арктических условиях и условиях глубоководья – вызовы и риски;
- Инновационные решения для механизированной подводной сварки;
- Защита от коррозии. Новые технологии и материалы:
- ЛКМ для подводного нанесения: обзор материала;
- Перспективные технологии строительства ГТС;
- Современные подходы к обучению специалистов в области подводно-технических работ и многое другое.
Специальное мероприятие после окончания деловой части для всех участников конференции.
27 марта эксклюзивно для участников конференции состоится экскурсия в «Крыловский государственный научный центр».
В программе экскурсии:
- Глубоководный опытовый бассейн, предназначенный для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды и вблизи свободной поверхности, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов.
- Ледовый опытовый бассейн, предназначенный для определения глобальных ледовых нагрузок на плавучие и стационарные морские платформы, для разработки технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения, а также для разработки эффективных технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания.
