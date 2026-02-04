Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»

Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры» (https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru-cont/), которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга
Официальное издание: Газета «Транспорт России»
Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»
Деловая программа мероприятия сконцентрирована на системных вопросах, определяющих эффективность работы всей контейнерной отрасли
Среди основных тем конференции:
- Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
- Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, Севморпуть.
- Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
- Новые контуры линейного судоходства.
- ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
- Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.
В конференции планируют принять участие представители УК Глобал Портс, FESCO, компаний «Евросиб СПб-ТС», «Новоморснаб», «Лакор», «Аммоний», C-Shipping, Центральной дирекции по управлению ТСК РЖД, Газпромбанка, SASCO Logistics, Объединенной судостроительной корпорации, Северо-Западного таможенного управления, ЮФ Ремеди, Банка Санкт-Петербург, Октябрьского ЦФТО, КТСП, ГК «АТК», Cascadia Maritime Logistics, Страховой компании «ПАРИ», Аккон Рус, ГК «Азот», Корпорации развития Мурманской области и другие.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru. Сайт конференции https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru-cont/
Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!
Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjcmnq3n