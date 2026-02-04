Информационно-аналитическое агентство
Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    • Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры» (https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru-cont/), которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.

    При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

    Официальное издание: Газета «Транспорт России»

    Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»

    Деловая программа мероприятия сконцентрирована на системных вопросах, определяющих эффективность работы всей контейнерной отрасли

    Среди основных тем конференции:

    • Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    • Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, Севморпуть.
    • Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
    • Новые контуры линейного судоходства.
    • ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
    • Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

    В конференции планируют принять участие представители УК Глобал Портс, FESCO, компаний «Евросиб СПб-ТС», «Новоморснаб», «Лакор», «Аммоний», C-Shipping, Центральной дирекции по управлению ТСК РЖД, Газпромбанка, SASCO Logistics, Объединенной судостроительной корпорации, Северо-Западного таможенного управления, ЮФ Ремеди, Банка Санкт-Петербург, Октябрьского ЦФТО, КТСП, ГК «АТК», Cascadia Maritime Logistics, Страховой компании «ПАРИ», Аккон Рус, ГК «Азот», Корпорации развития Мурманской области и другие.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru. Сайт конференции https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru-cont/

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjcmnq3n

     


    30.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 5, 2026
    Ставки снижаются третью неделю подряд.
    14.01.2026
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU.
    13.01.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.
    Контейнерные перевозки
    04.02.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025
    04.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%
    04.02.2026 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге
    03.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    03.02.2026 Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd
    02.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    Госрегулирование
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  Войти
