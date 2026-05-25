Мы строим единую сеть Евразии или конкурирующие маршруты?

19–21 мая 2026 года в Алматы прошел III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026. Площадкой мероприятия стал конгресс-центр отеля InterContinental Almaty. Форум объединил представителей транспортно-логистических компаний, международных организаций и операторов инфраструктуры из стран Центральной Азии, России, Китая, Индии и Ближнего Востока.

Организаторами выступили Единая Дирекция форумов ESE совместно с Королевским Институтом Логистики и Транспорта CILT Central Asia при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Союза транспортников Республики Казахстан «KAZLOGISTICS».

Ключевыми темами форума стали развитие транспортного каркаса Большой Евразии, цифровая трансформация международной логистики и поиск новых механизмов взаимодействия в условиях трансформации глобальных цепочек поставок.

ESE ASIA как площадка международного диалога

Форум открылся обсуждением роли человеческого взаимодействия в развитии отрасли. Как отметила директор международных форумов ESE Дарья Елфимова, именно личные и профессиональные связи становятся ключевым драйвером изменений:

«Импульс движению задает человек. Именно поэтому наши встречи так важны, как пространство, которое позволяет этому взаимодействию, этому сотрудничеству развиваться дальше.»

Продолжая тему развития отрасли в Казахстане, генеральный директор Союза транспортников Республики Казахстан «KAZLOGISTICS» Канат Есмуханович Альмагамбетов выступил с приветственным словом и подчеркнул динамику сектора и значение профессионального диалога:

«В Казахстане в последние годы, действительно, очень быстро развиваются все сферы транспорта. Поэтому путем дискуссий, обмена опытом, я думаю, что мы будем достигать новых высот и новых решений.»

Центральной темой первого дня стала пленарная сессия «Транспортный каркас Большой Евразии: как достичь синергии маршрутов?».

Модератор сессии Канат Кобесов задал ключевой вопрос, который определил тон всей дискуссии:

«Мы строим единую сеть Евразии или конкурируем друг с другом?»

Развитие этой темы участники связали с необходимостью перехода от конкуренции маршрутов к их системной интеграции. В частности, Канат Есмуханович Альмагамбетов подчеркнул:

«Вся сеть должна быть единой. Если маршруты будут развиваться, как конкурентные, то на первом этапе они дадут какой-то эффект, но если они не будут интегрированы, то в дальнейшем они могут просто быть забыты и останутся без внимания и без потребности».

Андрей Соколов, заместитель генерального директора УК «ДЕЛО», отметил, что развитие транспортной системы требует не только координации, но и системного подхода к формированию инфраструктуры между странами.

С точки зрения устойчивости глобальных цепочек поставок Даулен Рахметуллин, первый заместитель генерального директора АО «ОТЛК ЕРА», подчеркнул:

«Мировая логистика больше не может опираться на один единственный сценарий.»

и добавил:

«Железнодорожный транзит через пространство 1520 становится не альтернативой, а одним из ключевых элементов устойчивости всей евразийской торговли».

О стратегической роли региона говорил и старший исполнительный директор Дирекции по транспорту, промышленности и инфраструктуре ЕАБР Маргулан Абдиров, отметив масштаб текущих изменений:

«Мы наблюдаем существенный рост транзитного потенциала региона. За последние годы количество контейнерных поездов через Центральную Азию и сообщение с Китаем увеличилось в 25 раз.»

Отдельное внимание участники уделили изменению роли Центральной Азии в глобальной логистике. Президент Международной палаты инвестиций и бизнеса Индии (ICIB) Манпрет Сингх отметил, что Центральная Азия – это уже не просто транзитный мост, это пункт назначения сам по себе. Индийские компании хотят заниматься местной дистрибьюцией, они хотят присутствовать здесь.

Вопрос формирования добавленной стоимости в регионе также стал важной частью дискуссии. Коммерческий директор ТОО «PTC Cargo» Никита Жуков подчеркнул:

«Транспорт – это так или иначе функция торговли. И если не будет развития промышленности в части добавления более глубоких стадий переработки, будь то, сельскохозяйственная продукция, либо иная, мы добавленную стоимость удержать здесь не сможем»

и продолжил:

«Поэтому для нас, как для транспортников, важно идти вместе с промышленниками нога в ногу, помогая им развивать, в том числе, не только рынки сбыта, которые находятся рядом с нами, но и далекие рынки сбыта».

Во второй сессии участники обсуждали развитие международных железнодорожных и мультимодальных перевозок, запуск новых железнодорожных переходов с Китаем, дисбаланс контейнерных потоков и конкуренцию между железнодорожным и автомобильным транспортом.

Третья сессия была посвящена цифровой трансформации международной логистики. В центре внимания оказались внедрение цифровых сервисов, электронных навигационных пломб, развитие технологий искусственного интеллекта и data-driven подходов в управлении перевозками.

Помимо деловой программы, участники форума приняли участие в B2B- и B2G-встречах, а также посетили ключевые инфраструктурные объекты региона — контейнерные терминалы Balsu Logistics и АО «Кедентранссервис» и пообщались в неформальной обстановке.

III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026 подтвердил статус одной из ключевых площадок Евразии для профессионального диалога в сфере транспорта и логистики.

Участники отметили высокий практический уровень дискуссий и важность международного сотрудничества для дальнейшего развития транспортных коридоров и логистической инфраструктуры региона.

Фото: ESE / ООО «Восток»