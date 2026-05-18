18.05.2026

Конференция “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”

    • 26 мая 2026 года – Приглашаем на конференцию ICC Russia “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”

    Международный контракт сегодня — это уже не формальность и не «юридическое сопровождение» сделки. Это инструмент, от которого напрямую зависит, будет ли сделка вообще исполнена.

    В условиях санкций, валютных ограничений и нестабильных логистических цепочек бизнесу важно не только заключить сделку, но и обеспечить её реальную исполнимость.

    Но есть проблема: право не успевает за практикой. Ошибка в контракте = блокировка расчётов и финансирования.

    На мероприятии обсудим:

    — как структурировать трансграничную сделку и выстроить её правовой и коммерческий каркас;

    — управление логистическими и страховыми рисками в глобальных цепочках поставок;

    — валютные расчёты, платёжные риски и альтернативные механизмы исполнения;

    — проведение сделок через сложные юрисдикции и ограничительные режимы;

    — практические инструменты защиты интересов бизнеса в нестабильной среде.

    Круглые столы станут важным дополнением к основной программе конференции

    Каждый круглый стол посвящён одной из ключевых зон риска в международных сделках:

    • Цифровой контракт vs классический
    • Инкотермс в новой географии торговли
    • Контроль поставки: защита или избыточное регулирование

    В числе спикеров:

    Марат Бердыев — посол по особым поручениям по вопросам «Группы 20», АТЭС и Большого евразийского партнерства, МИД России

    Кирилл Струнников — директор департамента международной практики, ОК РУСАЛ

    Алексей Дудко — старший партнер, глава практики разрешения споров и расследований, LEVEL Legal Services

    Владимир Таланов — партнёр практики международных споров, АБ ЕПАМ

    Нина Вилкова — профессор кафедры международного частного права ВАВТ, член президиума Международного коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ

    Шоучжи Ань — управляющий партнер, AnJie Broad Law Firm, Xiamen Office

    Фото: ICC Russia


    25.03.2026
    В «Сколково» обсудят роль человека в цифровой трансформации цепей поставок
    VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию Supply & Demand Planning Conference пройдет 16 апреля в конгресс-центре Технопарка «Сколково».
    Novo BIКонференция
    0
    15.05.2026
    Как санкционные ограничения трансформируют контрактные конструкции
    Утренний кофе онлайн с экспертами ICC Russia - открытый бесплатный вебинар 18 мая 2026 года
    ICC RussiaВебинарФинансы
    0
    03.03.2026
    Шиппинг-вояж 2026
    29 мая в Санкт-Петербурге на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики.
    Вива КонсалтКонференция
    0
    27.02.2026
    ShippingRu 2026: контейнеры
    26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры».
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг
    0
    16.03.2026
    ЗерноЛогистика 2026
    Новороссийск, 23-24 апреля 2026 года, Hilton Garden Inn Novorossiysk
    ICFЗерноКонференция
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0


