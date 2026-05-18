Конференция “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”

26 мая 2026 года – Приглашаем на конференцию ICC Russia “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”
Международный контракт сегодня — это уже не формальность и не «юридическое сопровождение» сделки. Это инструмент, от которого напрямую зависит, будет ли сделка вообще исполнена.
В условиях санкций, валютных ограничений и нестабильных логистических цепочек бизнесу важно не только заключить сделку, но и обеспечить её реальную исполнимость.
Но есть проблема: право не успевает за практикой. Ошибка в контракте = блокировка расчётов и финансирования.
На мероприятии обсудим:
— как структурировать трансграничную сделку и выстроить её правовой и коммерческий каркас;
— управление логистическими и страховыми рисками в глобальных цепочках поставок;
— валютные расчёты, платёжные риски и альтернативные механизмы исполнения;
— проведение сделок через сложные юрисдикции и ограничительные режимы;
— практические инструменты защиты интересов бизнеса в нестабильной среде.
Круглые столы станут важным дополнением к основной программе конференции
Каждый круглый стол посвящён одной из ключевых зон риска в международных сделках:
- Цифровой контракт vs классический
- Инкотермс в новой географии торговли
- Контроль поставки: защита или избыточное регулирование
В числе спикеров:
Марат Бердыев — посол по особым поручениям по вопросам «Группы 20», АТЭС и Большого евразийского партнерства, МИД России
Кирилл Струнников — директор департамента международной практики, ОК РУСАЛ
Алексей Дудко — старший партнер, глава практики разрешения споров и расследований, LEVEL Legal Services
Владимир Таланов — партнёр практики международных споров, АБ ЕПАМ
Нина Вилкова — профессор кафедры международного частного права ВАВТ, член президиума Международного коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ
Шоучжи Ань — управляющий партнер, AnJie Broad Law Firm, Xiamen Office
Фото: ICC Russia