Конференция “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”

26 мая 2026 года – Приглашаем на конференцию ICC Russia “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”

Международный контракт сегодня — это уже не формальность и не «юридическое сопровождение» сделки. Это инструмент, от которого напрямую зависит, будет ли сделка вообще исполнена.

В условиях санкций, валютных ограничений и нестабильных логистических цепочек бизнесу важно не только заключить сделку, но и обеспечить её реальную исполнимость.

Но есть проблема: право не успевает за практикой. Ошибка в контракте = блокировка расчётов и финансирования.

На мероприятии обсудим:

— как структурировать трансграничную сделку и выстроить её правовой и коммерческий каркас;

— управление логистическими и страховыми рисками в глобальных цепочках поставок;

— валютные расчёты, платёжные риски и альтернативные механизмы исполнения;

— проведение сделок через сложные юрисдикции и ограничительные режимы;

— практические инструменты защиты интересов бизнеса в нестабильной среде.

Круглые столы станут важным дополнением к основной программе конференции

Каждый круглый стол посвящён одной из ключевых зон риска в международных сделках:

Цифровой контракт vs классический

Инкотермс в новой географии торговли

Контроль поставки: защита или избыточное регулирование

В числе спикеров:

Марат Бердыев — посол по особым поручениям по вопросам «Группы 20», АТЭС и Большого евразийского партнерства, МИД России

Кирилл Струнников — директор департамента международной практики, ОК РУСАЛ

Алексей Дудко — старший партнер, глава практики разрешения споров и расследований, LEVEL Legal Services

Владимир Таланов — партнёр практики международных споров, АБ ЕПАМ

Нина Вилкова — профессор кафедры международного частного права ВАВТ, член президиума Международного коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ

Шоучжи Ань — управляющий партнер, AnJie Broad Law Firm, Xiamen Office

