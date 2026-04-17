17.04.2026

Итоги конференции Supply & Demand Planning Conference в Сколково

    • 16 апреля в Инновационном центре Сколково прошла VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок – SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE. В мероприятии приняли участие руководители и эксперты компаний из сфер розничной торговли, производства товаров повседневного спроса, электронной торговли, фармацевтики и промышленности.

    Итоги конференции Supply & Demand Planning Conference в СколковоГлавная тема конференции: «Человек – главный драйвер цепи поставок: актуальные решения и роли, управляющие процессами». Основное внимание уделили сочетанию передовых технологий и человеческого капитала как ключевому фактору эффективности в новых экономических условиях.

    Конференцию открыл управляющий партнер технологического вендора Novo BI Евгений Непейвода.

    «На протяжении шести лет в конференции участвуют руководители, отвечающие за планирование и управление цепями поставок, а также топ-менеджеры и собственники бизнеса. Каждый год здесь собираются представители ведущих компаний, лидеры отрасли, круг обсуждаемых вопросов становится шире, сам разговор приобретает более прикладной характер.

    Сегодняшняя повестка формируется под влиянием изменений, которые происходят в экономике и в бизнес-среде. В условиях экономики реального времени бизнесу важно не просто планировать, а иметь возможность очень быстро перепланировать и пересобрать цепи поставок, реагируя на рынок. Интегрированное бизнес-планирование становится базовым инструментом, который позволяет видеть ситуацию целиком, гибко и качественно реагировать на изменения рынка», — отметил он.

    Итоги конференции Supply & Demand Planning Conference в СколковоПрактическую часть программы составили кейсы компаний, внедривших системы для интегрированного бизнес-планирования (IBP), и получили измеримый результат.

    В ходе конференции заместитель генерального директора по проектам компании GRASS Александр Хохлов представил данные по внедрению цифровой системы прогнозирования спроса. По информации компании, в течение нескольких месяцев были зафиксированы изменения операционных показателей.

    Точность прогноза спроса увеличилась с 68% до 75%. Уровень выполнения заказов в срок и в полном объеме вырос с 90% до 95%. По данным компании, это сопровождалось ростом товарооборота на 1,3 млрд рублей. Запасы готовой продукции снизились на 6% относительно товарооборота, что, по оценке компании, соответствует экономии до 200 млн рублей в месяц, или около 2,4 млрд рублей в год. Запасы сырья и материалов при этом сократились на 10%.

    Старший IT-бизнес-партнёр компании ITMS Артём Никулин и старший менеджер по планированию Ольга Смирнова представили данные по внедрению цифровой системы для прогнозирования и моделирования. По их данным, операционный цикл был сокращен более чем на неделю. Также зафиксировано снижение объема товарных запасов на 13% при сохранении уровня выполнения заказов.Итоги конференции Supply & Demand Planning Conference в Сколково

    В рамках конференции были представлены примеры применения искусственного интеллекта, выстраивания совместного планирования с партнерами и повышения прозрачности данных.

    Своим опытом поделились спикеры из компаний GRASS, Novo BI, Ростикс, Балтика, О’кей, Tom Tailor,Hoff, Пятёрочка, Яков и Партнеры, RULOG, Retail Services, К2Тех, Арнест Юнирусь, Bidzaar, Технологии Доверия, Софтлайн Решения, AXELOT, ITMS, Ступинский химический завод. Всего в конференции приняли участие более 500 представителей бизнеса из различных отраслей.

    SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE шестой год подряд остается площадкой для профессионального диалога. Конференция объединяет специалистов, которые принимают решения и отвечают за результат бизнеса.

    Организатор: Novo BI – российский технологический вендор, разработчик цифровой системы для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок, резидент инновационного центра «Сколково».


