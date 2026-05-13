Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Приглашаем на «Шиппинг-Вояж»
13.05.2026

Приглашаем на «Шиппинг-Вояж»

    • Приглашаем вас на «Шиппинг-Вояж»! (https://vivaconsult.ru/conferences/shipvoyage26/)

    В неформальной обстановке на борту теплохода мы соберем профессионалов транспортной и логистической отрасли. В формате «без галстуков» обсудим повестку, обменяемся мнениями и новостями в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.

    Что будет?

    • Деловая программа — только самое главное. Аналитика рынка, правовые кейсы и реальные риски 2026.
    • Стратегическая сессия. Дискуссия «А что, если завтра?..»
    • Живой микрофон. Есть вопрос к рынку? Зададите лично!
    • Нетворкинг. Фуршет, свободный микрофон, виды Петербурга.

    Ключевую дискуссию будут вести два модератора. У каждого — свое профессиональное поле, а вместе они покрывают главные болевые точки отрасли.

    Андрей Супруненко (директор ЮФ «Ремеди»):

    Отвечает за правовой контур: санкционные риски, структурирование сделок, судебная практика, юридические инструменты, которые работают здесь и сейчас.

    Константин Шаров (управляющий партнер «ДэлМар Логистика»):

    Зона ответственности — операционная логистика и бизнес-решения. Ставки, маршруты, управление цепочками поставок в условиях, когда прогнозы не работают.

    Последний день регистрации – 22 мая! (https://vivaconsult.ru/conferences/shipvoyage26/)

    Ждем вас на борту!

    Дополнительная информация:

    тел. многоканальный: +7(958)19-77-503

    https://vivaconsult.ru/ru/


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2026
    ЗерноЛогистика 2026
    Новороссийск, 23-24 апреля 2026 года, Hilton Garden Inn Novorossiysk
    ICFЗерноКонференция
    0
    30.04.2026
    Итоги международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026»
    Стратегии отрасли минеральных удобрений, строительство и модернизацию производств, технологические решения и лучшие практики развития отрасли обсудили на международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026».
    Конференцияминеральные удобренияНИИК
    0
    01.04.2026
    В Петербурге прошла вторая межотраслевая конференция по подводно-техническим работам
    Следующая, третья конференция запланирована на весну 2027 года.
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0
    12.03.2026
    Международная конференция «Азот. Минеральные удобрения-2026»
    Стратегические направления развития рынка станут главной темой мероприятия.
    Конференцияминеральные удобренияРынокЭкспорт
    0
    17.04.2026
    Итоги конференции Supply & Demand Planning Conference в Сколково
    На конференции Supply & Demand Planning Conference в «Сколково» показали, как меняется управление цепями поставок в экономике реального времени.
    Novo BIКонференцияСколковоСпрос и предложение
    0
    17.04.2026
    V юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
    15-16 апреля 2026г. в Астрахани прошел V юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона».
    Вива КонсалтКонференция
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    12.05.2026 Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    12.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026
    08.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •