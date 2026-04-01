VI Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает принять участие в VI Международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт».
Дата и время: 17 апреля 2026 года (пятница) с 15:00 до 21:00.
Место проведения: г. Москва, отель «Арарат Парк Хаятт».
Конференция традиционно объединит ведущих экспертов отрасли – судовладельцев, представителей регулятора, страховых, перестраховочных компаний и портов – под эгидой адвокатов АБ ЕПАМ. Главное событие на российском рынке морской индустрии вновь станет площадкой для профессионального диалога, обмена практическим опытом и укрепления деловых контактов.
Программа мероприятия находится в стадии формирования. Среди докладов:
- Особые риски: актуальное регулирование и взгляд на инициативы 2025-2026 гг.
- Оценка военных рисков в связи с подрывами и атаками морских судов: правовые проблемы и методы верификации
- Управление рисками: как страховщикам защитить себя от экологических и юридических последствий при покушениях на танкеры
- Страхование рисков задержания и ареста судов: избежание ловушек для российского судовладельца
- Case Study: разбор ключевого судебного дела Oceanus Capital v Lloyd’s [2025/2026]
После завершения деловой части приглашаем участников на изысканный фуршет с бокалом игристого.
Среди спикеров:
- Виталий Клюев, директор департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта РФ
- Алексей Карчёмов, LL.M., партнер, руководитель практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ, арбитр МАК при ТПП РФ
- Валерий Ерёменко, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ
- Чинг-Хуан Хуан, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
- Представители страховых компаний
Конференция пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Санкт-Петербургской ТПП и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
Условия участия:
Участие является бесплатным.
Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://epam.ru/ru/events/view/riski-v-morskom-strahovanii-2026:-luchshie-praktiki-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt
Укажите рабочий e-mail, должность и контакты. Регистрация обязательна и считается действительной только после подтверждения со стороны организатора. Вход только по подтвержденной регистрации.
Мероприятие проводится в формате business event. Просим соблюдать соответствующий дресс-код: деловой костюм / formal business attire.
Контакты: Никита Кузнецов, + 7 812 322 96 81, pr_spb@epam.ru