Конференция-выставка «Водные ресурсы»: новая площадка для решений в сфере комплексного водопользования

С 22 по 24 апреля 2026 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Санкт-Петербург) впервые состоится Конференция-выставка «Водные ресурсы». Мероприятие объединит выставочную и конгрессную программы и станет площадкой для комплексного обсуждения вопросов рационального использования и управления водными ресурсами.

В рамках выставочной программы мероприятия будут представлены инновационные разработки и решения для водной инфраструктуры и природоохранных задач. В фокусе – современные подходы к строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, инженерные изыскания и программные продукты, технологии очистки и подготовки воды, оборудование для мониторинга окружающей среды.

Конгрессная и деловая программы мероприятия соберут экспертов, представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества для живого обсуждения ключевых вопросов отрасли. Участников ждут выступления, круглые столы и дискуссии по наиболее востребованным направлениям сферы водопользования.

Центральным событием официальной программы станет пленарное заседание: «Вода и энергия: инновации в будущее, технологии сегодня».

В рамках научно-прикладной программы пройдет X Юбилейная Всероссийская конференция с международным участием «Гидрометеорология и экология».

Одновременно на площадке пройдет специализированная выставка «Трубопроводная арматура. Насосы».

Подробная информация о Конгрессе-выставке «Водные ресурсы» и регистрация – на сайте https://aqua.expoforum.ru/.