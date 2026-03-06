Информационно-аналитическое агентство
Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026»
06.03.2026

Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026»

    • Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026» — конференция, посвященная конъюнктуре рынка речных и морских грузоперевозок Северо-Западного региона, инфраструктуре ВВП и Севморпути, перспективам имплементации водного транспорта и логистики бассейна в систему ЕГС, международных транспортных коридоров.

    Организаторы: «ВИВА КОНСАЛТ», ГК «Маринерус»

    При официальной поддержке Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна ВВП» (ФБУ «Администрация «Беломорканал»), газеты «Транспорт России», журнала «МОРБАЗА».

    Дата и место проведения: 1-2 июля, г. Петрозаводск

    В настоящее время особое внимание уделяется развитию логистики Русского Севера и вопросам соединения Севморпути с густонаселенными регионами и производственными центрами страны. На сегодняшний день транспортные артерии между этими ключевыми элементами имеют много узких мест, которые служат серьезными барьерами для эффективных логистических цепочек.

    На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с использованием Беломорканала, развития Единой Грузовой Транспортной Системы (ЕГТС) и поиска решений для устранения узких мест, мешающих свободному движению грузов

    Форум «Курс на Русский Север 2026» как раз рассмотрит эти и другие ключевые вопросы, чтобы выработать стратегию взаимодействия в северной и северо-западной логистике, найти новые практические решения и контакты.

    На форуме будут представлены все участники транспортно-логистических цепочек: судоходные компании, грузовладельцы, портовики, логистические компании, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители морского, внутреннего водного транспорта и смежных направлений.

    В повестке дня:

    • 1 июля в рамках пленарного дня ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и госорганов. Банкет для делегатов.
    • 2 июля состоится экскурсия на «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», а также познавательно-развлекательная водная прогулка и неформальное общение делегатов.

    Среди рассматриваемых вопросов форума:

    • судоходство и условия навигации- прогнозы и ожидания
    • флот и судостроение
    • обзор речных и СМП грузопотоков
    • тенденции изменения фрахтовых ставок
    • навигация и инфраструктура водных путей Северо-Запада и Севера
    • развитие морских портов СМП, причальная инфраструктура Севера и Северо-Запада
    • потенциал Беломорканала.

    Получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно в оргкомитете мероприятия по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, не меняйте +7 на 8), либо по эл. адресу info@vivaconsult.ru.

    Приглашаем профессионалов и экспертов на это ключевое событие в регионе.

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjdNK22D


