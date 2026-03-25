В «Сколково» обсудят роль человека в цифровой трансформации цепей поставок
25.03.2026

В «Сколково» обсудят роль человека в цифровой трансформации цепей поставок

    • VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию Supply & Demand Planning Conference пройдет 16 апреля в конгресс-центре Технопарка «Сколково». Мероприятие соберет топ-менеджмент ведущих игроков рынка FMCG, ритейла, фармацевтики, e-commerce, DIY, fashion и пищевой промышленности.

    Тема этого года: «Человек – главный драйвер цепи поставок: актуальные решения и роли, управляющие процессами». В фокусе обсуждения — синергия передовых технологий и человеческого капитала как ключевого фактора эффективности в новых экономических условиях.

    «Сегодня одним из ключевых мировых трендов в управлении цепями поставок становится переход от разрозненных инструментов прогнозирования к системам интегрированного планирования, где спрос, производство, логистика и финансы рассматриваются как единая система. При этом технологии становятся только частью решения. Главная роль по-прежнему остается за людьми, которые принимают управленческие решения на основе данных. Именно поэтому тема нашей конференции в этом году посвящена человеку в цепи поставок. Мы хотим обсудить, как соединить цифровые инструменты, аналитику и управленческий опыт так, чтобы компания могла быстрее реагировать на изменения рынка», — отметил управляющий партнер Novo BI Евгений Непейвода.

    В «Сколково» обсудят роль человека в цифровой трансформации цепей поставокУчастники конференции, среди которых собственники бизнеса, директора по логистике и планированию, финансовые и операционные директора, обсудят переход от разрозненных решений к интегрированному бизнес-планированию (IBP).

    По мнению генерального директора и сооснователя компании GRASS Михаила Грачева, выстраивание системы интегрированного планирования позволяет бизнесу оставаться гибким и прибыльным:

    «В современном мире невозможно эффективно управлять компанией, если финансы, логистика и продажи говорят на разных языках и смотрят в разные календари. Интегрированное бизнес-планирование для нас стало настоящей философией управления, не просто инструментом. Мы в GRASS видим, как синхронизация спроса, поставок и финансов позволяет нам быстрее реагировать на изменения рынка и сохранять маржинальность даже в турбулентные времена. На конференции мы готовы поделиться практическим опытом в этом направлении и представить результаты собственных управленческих решений», — отметил он.

    Supply & Demand Planning Conference традиционно объединяет профессионалов отрасли и служит площадкой для обсуждения не только технологий, но и развития команд, изменения ролей и подготовки кадров для новой цифровой реальности.

    Программа мероприятия включает серию практических кейсов от компаний-лидеров. Спикеры компаний GRASS, Hoff, «Пятёрочка», «Яков и Партнёры», «Арнест ЮниРусь», ITMS, Solopharm, Retail Services, Rulog и других представят реальные примеры внедрения цифровых решений для прогнозирования спроса и управления цепями поставок.

    Организатор: Novo BI – российский технологический вендор, разработчик цифровой системы для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок, резидент инновационного центра «Сколково».

    Реклама. ООО «Ново Би Ай». ERID: 2SDnjeH84Bb


    03.03.2026
    VI ежегодная конференция Supply & Demand Planning Conference
    VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference 16 апреля в Москве
