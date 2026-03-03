Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
VI ежегодная конференция Supply & Demand Planning Conference
03.03.2026

VI ежегодная конференция Supply & Demand Planning Conference

    • VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference пройдет 16 апреля с 9:00 до 18:00 в Москве. Мероприятие состоится в конгресс-центре Технопарка «Сколково». Тема 2026 года: «Человек – главный драйвер цепи поставок: актуальные решения и роли, управляющие процессами».

    Конференция традиционно объединяет собственников бизнеса, директоров по логистике и планированию, руководителей направлений управления цепями поставок, финансовых и операционных директоров.

    Участники представят практический опыт и кейсы внедрения цифровых решений для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в сферах FMCG, ритейла, фармацевтики, e-commerce, DIY, fashion и пищевой промышленности.

    Программа и состав спикеров формируется.

    Купить билеты со скидкой в 30% на сайте конференции!

    Как это было в прошлом году смотрите по ссылке.

    Реклама. ООО «Ново Би Ай». ERID: 2SDnjdShGos


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2026
    ShippingRu 2026: контейнеры
    26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры».
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    03.03.2026
    Шиппинг-вояж 2026
    29 мая в Санкт-Петербурге на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики.
    Вива КонсалтКонференция
    0
    24.02.2026
    Проблемы развития МТК Север-Юг — логистические, политические, экономические, экологические, санкционные
    Научно-практическая конференция в формате диспута 25 марта 2026 в Москве в отеле Холидей Инн Сокольники
    КонференцияМТК "Север-Юг"
    0
    13.02.2026
    Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
    26-27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort)
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.03.2026 Что в контейнерах у «Дела»
    04.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    03.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •