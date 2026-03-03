VI ежегодная конференция Supply & Demand Planning Conference

VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference пройдет 16 апреля с 9:00 до 18:00 в Москве. Мероприятие состоится в конгресс-центре Технопарка «Сколково». Тема 2026 года: «Человек – главный драйвер цепи поставок: актуальные решения и роли, управляющие процессами».

Конференция традиционно объединяет собственников бизнеса, директоров по логистике и планированию, руководителей направлений управления цепями поставок, финансовых и операционных директоров.

Участники представят практический опыт и кейсы внедрения цифровых решений для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в сферах FMCG, ритейла, фармацевтики, e-commerce, DIY, fashion и пищевой промышленности.

Программа и состав спикеров формируется.

