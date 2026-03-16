Что мешает экспорту зерна? Вызовы и точки роста обсудят более 350 участников на «ЗерноЛогистике» на Чёрном море
Новороссийск, Россия — 23–24 апреля 2026 года на Черноморском побережье, в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk, состоится VI отраслевая конференция «ЗерноЛогистика 2026: Логистика экспорта зерновых и масличных».
Конференция традиционно объединяет производителей и трейдеров зерна, зернобобовых и масличных культур, логистические компании, портовые терминалы, железнодорожных операторов. В 2025 году мероприятие подтвердило статус одной из крупнейших профессиональных площадок в сфере логистики агроэкспорта.
В 2026 году форум сосредоточится на ключевых вопросах экспортной инфраструктуры и эффективности логистических цепочек в условиях высокой конкуренции и изменяющихся внешних факторов.
Ключевые темы конференции:
- Тарифная политика и доступность подвижного состава
- Портовая инфраструктура и распределение грузопотоков
- Экспортная логистика зерновых и масличных в сезоне 2026/27
- Оптимизация транспортных маршрутов и снижение издержек
- Формирование контрактов нового сезона
Особое внимание будет уделено практическому взаимодействию между грузоотправителями и перевозчиками, а также вопросам заключения долгосрочных контрактов.
Логистика участия:
В 2026 году участие стало более удобным: открыто авиасообщение через аэропорты Геленджика и Краснодара, что обеспечивает быстрый и комфортный доступ к площадке проведения конференции.
Формат мероприятия:
- Первый день включает четыре тематические сессии и деловую программу, завершающуюся традиционным Grain Gala Dinner.
- Второй день посвящён неформальному общению делегатов — Grain BBQ Party и networking-сессиям.
«ЗерноЛогистика 2026» — это не просто дискуссионная площадка, а пространство для прямых переговоров и формирования контрактов экспортного сезона.
Партнеры и медиа поддержка:
- Официальный партнер: SilkWinBridge
- Медиа партнеры: РЖД-Партнер, PortNews, Агроинвестор
Регистрация участников и сотрудничество:
ICF – Международные конференции
Телефон: +7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48
WhatsApp/Telegram/MAX: +7 (988) 765-30-30