ЗерноЛогистика 2026
    • Что мешает экспорту зерна? Вызовы и точки роста обсудят более 350 участников на «ЗерноЛогистике» на Чёрном море

    ЗерноЛогистика 2026Новороссийск, Россия — 23–24 апреля 2026 года на Черноморском побережье, в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk, состоится VI отраслевая конференция «ЗерноЛогистика 2026: Логистика экспорта зерновых и масличных»

    Конференция традиционно объединяет производителей и трейдеров зерна, зернобобовых и масличных культур, логистические компании, портовые терминалы, железнодорожных операторов. В 2025 году мероприятие подтвердило статус одной из крупнейших профессиональных площадок в сфере логистики агроэкспорта. 

    В 2026 году форум сосредоточится на ключевых вопросах экспортной инфраструктуры и эффективности логистических цепочек в условиях высокой конкуренции и изменяющихся внешних факторов. 

    Ключевые темы конференции: 

    • Тарифная политика и доступность подвижного состава 
    • Портовая инфраструктура и распределение грузопотоков 
    • Экспортная логистика зерновых и масличных в сезоне 2026/27 
    • Оптимизация транспортных маршрутов и снижение издержек 
    • Формирование контрактов нового сезона 

    Особое внимание будет уделено практическому взаимодействию между грузоотправителями и перевозчиками, а также вопросам заключения долгосрочных контрактов. ЗерноЛогистика 2026

    Логистика участия:

    В 2026 году участие стало более удобным: открыто авиасообщение через аэропорты Геленджика и Краснодара, что обеспечивает быстрый и комфортный доступ к площадке проведения конференции. 

    Формат мероприятия:

    • Первый день включает четыре тематические сессии и деловую программу, завершающуюся традиционным Grain Gala Dinner. 
    • Второй день посвящён неформальному общению делегатов — Grain BBQ Party и networking-сессиям. 

    «ЗерноЛогистика 2026» — это не просто дискуссионная площадка, а пространство для прямых переговоров и формирования контрактов экспортного сезона.

    Партнеры и медиа поддержка:

    • Официальный партнер: SilkWinBridge
    • Медиа партнеры: РЖД-Партнер, PortNews, Агроинвестор

    Регистрация участников и сотрудничество:

    ICF – Международные конференции

    Телефон: +7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48

    WhatsApp/Telegram/MAX: +7 (988) 765-30-30 


