Что мешает экспорту зерна? Вызовы и точки роста обсудят более 350 участников на «ЗерноЛогистике» на Чёрном море

Новороссийск, Россия — 23–24 апреля 2026 года на Черноморском побережье, в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk, состоится VI отраслевая конференция «ЗерноЛогистика 2026: Логистика экспорта зерновых и масличных».

Конференция традиционно объединяет производителей и трейдеров зерна, зернобобовых и масличных культур, логистические компании, портовые терминалы, железнодорожных операторов. В 2025 году мероприятие подтвердило статус одной из крупнейших профессиональных площадок в сфере логистики агроэкспорта.

В 2026 году форум сосредоточится на ключевых вопросах экспортной инфраструктуры и эффективности логистических цепочек в условиях высокой конкуренции и изменяющихся внешних факторов.

Ключевые темы конференции:

Тарифная политика и доступность подвижного состава

Портовая инфраструктура и распределение грузопотоков

Экспортная логистика зерновых и масличных в сезоне 2026/27

Оптимизация транспортных маршрутов и снижение издержек

Формирование контрактов нового сезона

Особое внимание будет уделено практическому взаимодействию между грузоотправителями и перевозчиками, а также вопросам заключения долгосрочных контрактов.

Логистика участия:

В 2026 году участие стало более удобным: открыто авиасообщение через аэропорты Геленджика и Краснодара, что обеспечивает быстрый и комфортный доступ к площадке проведения конференции.

Формат мероприятия:

Первый день включает четыре тематические сессии и деловую программу, завершающуюся традиционным Grain Gala Dinner.

Второй день посвящён неформальному общению делегатов — Grain BBQ Party и networking-сессиям.

«ЗерноЛогистика 2026» — это не просто дискуссионная площадка, а пространство для прямых переговоров и формирования контрактов экспортного сезона.

Партнеры и медиа поддержка:

Официальный партнер: SilkWinBridge

Медиа партнеры: РЖД-Партнер, PortNews, Агроинвестор

Регистрация участников и сотрудничество:

ICF – Международные конференции

Телефон: +7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48

WhatsApp/Telegram/MAX: +7 (988) 765-30-30