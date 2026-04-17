15-16 апреля 2026г. в Астрахани прошел V юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона».

Организаторы мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».

Начался форум 15 апреля с деловых экскурсий. Делегаты посетили «ПКФ «Центральный грузовой порт», «Шамси Терминал», «Астраханский порт», «Астраханский морской порт» (ГК ВТС) и судостроительные мощности АО «Южный центр судостроения и судоремонта».

16 апреля прошла основная, деловая, часть мероприятия. Ключевым акцентом форума в этом году стала антикризисная стратегия.

Открыл форум первый заместитель Министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков.

Он отметил, что транскаспийский участок МТК «Север—Юг» крайне востребован и грузопоток не останавливается, несмотря на сложную геополитическую обстановку в странах региона. А транспортная инфраструктура Астраханской области развивается в целях бесперебойного обеспечения грузооборота с учетом его прогнозируемого роста.

Также Михаил Кабаков подчеркнул, что ежегодный форум «Транспортная логистика Каспийского региона» является площадкой для решения актуальных проблем организации сквозной логистики, совершенствования международных расчётов и других отраслевых вопросов.

Работа конференции началась с сессии о грузовой базе Каспийского региона, вызовах для грузоотправителей и грузополучателей.

Модератором сессии выступил Марат Зембатов, директор Центра междисциплинарных исследований, НИУ ВШЭ (ИГМУ).

Доклад о современных тенденциях развития внешней торговли и логистики государств-членов ЕАЭС сделал Владимир Серпиков, директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии. Он рассказал, какая работа ведется в части международных соглашений, которые кардинально влияют на торговлю региона.

Далее спикеры из «Газпромбанка», ГК «МАРИНЕРУС» и «Центра поддержки экспорта Астраханской области» подробно осветили нюансы экспорта зерна в Каспийском бассейне; возможности господдержки для компаний-экспортеров; транзитные грузопотоки через регион, а также вызовы и решения для судоходные компаний.

Логическим продолжением этой сессии стал доклад компании «Абсолют страхование», представитель которой рассказала о страховании от военных и террористических рисков.

Следующая сессия имела международный формат, она охватила экономику перевозок по МТК «Север-Юг» и стратегии антикризисной логистики с точки зрения представителей из Ирана, Индии и России.

Модератором сессии выступила Наталья Степанова, заместитель генерального секретаря Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, КСТП. Она сделала обзор деятельности по налаживанию торговых связей в регионе и возможностям для бизнеса в работе по данному транспортному коридору.

Открыл сессию своим докладом о потенциале торговли между Индией и Россией Манприт Сингх Наги, президент Международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB). Он рассказал об инфраструктуре, политике сотрудничества и партнерстве между странами. Спикер отметил, что у наших государств с таких большим объемом производства впереди еще много работы, направленной на рост торговли. По его словам, для сравнения: товарооборот России со странами Евросоюза в денежном эквиваленте превышает в 100 раз товарооборот с Индией.

Рухолла Модаббер, независимый аналитик, эксперт по российско-иранским отношениям обратился к аудитории с анализом ситуации в Иране и о российско-иранской торговле и государственной координации программ по развитию МТК «Север-Юг».

Тему сотрудничества продолжил Дариуш Джамали, глава Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) в России. Он осветил двусторонние портовые инфраструктурные проекты в Астрахани и в северных портах Ирана, решения для обхода сухопутных узких мест коридора.

Далее Марат Зембатов сделал срез экономической ситуации в странах, которые затрагивает МТК «Север-Юг» для понимания перспектив торговли и транспорта.

О трансграничных платежах в условиях санкционных ограничений рассказала Екатерина Береснева, начальник управления АНО «Центр по внешней торговле» при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Завершил сессию обзором таможенных операций представитель Федеральной таможенной службы- Астраханской таможни ЮТУ.

Третья сессия была более детально посвящена водным грузоперевозкам Каспия и Волжского речного бассейна.

Модерировал сессию Алексей Зайцев, генеральный директор ГК «МАРИНЕРУС».

Эксперт из ВГУВТ сделал доклад о потенциале, состоянии и объемах грузооборота зерновых причалов Волго-Камского бассейна.

Представители «Объединенной судостроительной корпорации» и «Морского Инжинирингового Центра СПб» рассказали о новых проектах судов, востребованных на Волге и Каспии, детально рассмотрели новые возможности серийного судостроения, а также экономику грузоперевозок с точки зрения проекта судна.

Спикер «ЮФ «Ремеди» завершил сессию практическим кейсом по работе экспедиторов: рассказал о тонкостях новых законов, а также дал советы по организации деятельности в новых реалиях.

Далее конференцию продолжил блок вопросов о сухопутных, в частности, железнодорожных перевозках, а также о транспортно-логистических центрах в рамках коридора «Север-Юг».

В сессии выступили представители Приволжской дирекции по управлению «ЦДУ ТСК ОАО «РЖД» и «РЖД Логистики». Они осветили ситуацию на рынке жд перевозок, тарифы, объемы и номенклатуру грузов, новые сервисы и возможности тыловых терминалов.

Далее делегаты форума продолжили общение в неформальной обстановке афтерпати с музыкой, разнообразной развлекательной программой и гала-ужином.

