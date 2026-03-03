«Шиппинг- вояж 2026» — в рамках особой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для экспертного диалога, для общения и обмена мнениями в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.
Дата и место: 29 мая 2026 г., Санкт-Петербург, теплоход
Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»
Регламент: 11:00-16:00
В программе мероприятия:
Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:
- Аналитика рынка: шиппинг, фрахт, номенклатура грузов.
- Проблематика грузоперевозок по основным направлениям.
- Оценка потребностей в новых терминалах на фоне нестабильности грузопотоков.
- Правовые аспекты: риски, санкции, документооборот.
- Состояние и перспективы российского торгового флота.
- Прогнозы и сценарии российской логистики.
Неформальная часть:
- Фуршет
- Музыка, свободное общение
- Прекрасные виды города на Неве
Участники: представители портового и стивидорного бизнеса, экспедиторские и логистические компании, судостроительные предприятия, судовладельцы, грузовладельцы, жд операторы, отраслевые ассоциации, банки, страховые, юридические и инвестиционные компании, консалтинговые агентства, проектные бюро, таможенные и судовые брокеры, госорганы.
Оргкомитет:
— по вопросам участия и рекламы:
ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),
-по вопросам выступления с докладом:
+7 (981) 982-54-28 (в ТГ, Max)
эл. почта: info@vivaconsult.ru
