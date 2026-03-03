Информационно-аналитическое агентство
03.03.2026

Шиппинг-вояж 2026

    • «Шиппинг- вояж 2026» — в рамках особой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для экспертного диалога, для общения и обмена мнениями в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.

    Дата и место: 29 мая 2026 г., Санкт-Петербург, теплоход

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»

    Регламент: 11:00-16:00

    В программе мероприятия:

    Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:

    • Аналитика рынка: шиппинг, фрахт, номенклатура грузов.
    • Проблематика грузоперевозок по основным направлениям.
    • Оценка потребностей в новых терминалах на фоне нестабильности грузопотоков.
    • Правовые аспекты: риски, санкции, документооборот.
    • Состояние и перспективы российского торгового флота.
    • Прогнозы и сценарии российской логистики.

    Неформальная часть:

    • Фуршет
    • Музыка, свободное общение
    • Прекрасные виды города на Неве

    Участники: представители портового и стивидорного бизнеса, экспедиторские и логистические компании, судостроительные предприятия, судовладельцы, грузовладельцы, жд операторы, отраслевые ассоциации, банки, страховые, юридические и инвестиционные компании, консалтинговые агентства, проектные бюро, таможенные и судовые брокеры, госорганы.

    Оргкомитет:

    — по вопросам участия и рекламы:

    ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),

    -по вопросам выступления с докладом:

    +7 (981) 982-54-28 (в ТГ, Max)

    эл. почта: info@vivaconsult.ru

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID: 2SDnjeWZaGH


