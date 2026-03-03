«Шиппинг- вояж 2026» — в рамках особой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для экспертного диалога, для общения и обмена мнениями в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.

Дата и место: 29 мая 2026 г., Санкт-Петербург, теплоход

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»

Регламент: 11:00-16:00

В программе мероприятия:

Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:

Аналитика рынка: шиппинг, фрахт, номенклатура грузов.

Проблематика грузоперевозок по основным направлениям.

Оценка потребностей в новых терминалах на фоне нестабильности грузопотоков.

Правовые аспекты: риски, санкции, документооборот.

Состояние и перспективы российского торгового флота.

Прогнозы и сценарии российской логистики.

Неформальная часть:

Фуршет

Музыка, свободное общение

Прекрасные виды города на Неве

Участники: представители портового и стивидорного бизнеса, экспедиторские и логистические компании, судостроительные предприятия, судовладельцы, грузовладельцы, жд операторы, отраслевые ассоциации, банки, страховые, юридические и инвестиционные компании, консалтинговые агентства, проектные бюро, таможенные и судовые брокеры, госорганы.

Оргкомитет:

— по вопросам участия и рекламы:

ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),

-по вопросам выступления с докладом:

+7 (981) 982-54-28 (в ТГ, Max)

эл. почта: info@vivaconsult.ru

