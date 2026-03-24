Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Решением Высшего Евразийского экономического совета Сергей Шкляев назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

С.Шкляев имеет богатый практический опыт, подчеркнули в ФТС В таможенных органах он с 1996 года, с мая 2024 года – заместитель руководителя ФТС России.

«Обладает глубоким пониманием процессов таможенного администрирования и международного взаимодействия, обеспечивал масштабные проекты по цифровизации и упрощению таможенных процедур».

С.Шкляев представлял интересы Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза, Всемирной таможенной организации, Всемирной организации по интеллектуальной собственности, а также в межведомственных органах по взаимодействию с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и других.

