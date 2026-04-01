В Петербурге прошла вторая межотраслевая конференция по подводно-техническим работам

26–27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге состоялась II межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность». Мероприятие, организованное компанией

«Extra Conference» при поддержке ФГУП «Росморпорт», собрало большое количество участников и подтвердило статус единственной в стране межотраслевой площадки, объединяющей лидеров нефтегазового сектора, судостроения, разработчиков робототехники и научные центры.

Вторая конференция заметно выросла по масштабу: увеличилось число участников, расширилась география, усилился состав докладчиков. С ключевыми докладами выступили представители ПАО «Газпром», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), АО «КОНАР», АО «ЦНИИ «Курс», АО «ЦМКБ Алмаз», ООО «Адванс Инжиниринг», ООО «Маринерус», АО СПМБМ «Малахит», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «НПП ПТ «Океанос», ЗАО «Си Проект», а также ведущие эксперты в области подводной сварки и цифрового моделирования.

Программа мероприятия охватила широкий круг тем: от применения автономных подводных роботов в нефтегазовой отрасли до создания комплексных систем защиты морских объектов от беспилотных аппаратов. Особый интерес вызвали доклады ПАО «Газпром» о совершенствовании подводно-технических работ при эксплуатации объектов добычи на шельфе, а также презентация технологий подводной мокрой сварки, разработанных УНТЦ «Сварка» и успешно примененных при ремонте платформы «Приразломная».

Важное место в программе заняла дискуссия о нормативно-правовом регулировании маломерных необитаемых судов — вопрос, от решения которого зависит полноценная интеграция подводной робототехники в промышленный оборот.

В рамках конференции состоялась презентация первого номера журнала «EXTRA BUSINESS» — делового межотраслевого издания в формате глянца, призванного расширить коммуникационную среду отрасли за временные рамки форума.

Кульминацией деловой программы стала экскурсия в Крыловский государственный научный центр. Участники посетили глубоководный и ледовый опытовые бассейны — уникальные испытательные мощности, где проходят проверку модели судов, ледоколов и морских платформ. Для специалистов, работающих над арктическими проектами, это стало особенно ценной частью программы.

Организаторы выражают благодарность всем участникам и докладчикам за высокий уровень экспертизы и открытость. Особые слова признательности адресованы ФГУП «Росморпорт» за поддержку и коллективу Крыловского государственного научного центра за возможность посетить с экскурсией уникальную научную базу, ставшую одним из главных впечатлений конференции.

Вторая конференция показала: отрасль находится в фазе активного развития, а созданная год назад площадка состоялась как главное место встречи профессионалов подводно-технической сферы. Следующая, третья конференция запланирована на весну 2027 года.