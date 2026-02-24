Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Проблемы развития МТК Север-Юг - логистические, политические, экономические, экологические, санкционные
24.02.2026

Проблемы развития МТК Север-Юг — логистические, политические, экономические, экологические, санкционные

    • Научно-практическая конференция в формате диспута «Проблемы развития МТК Север-Юг — логистические, политические, экономические, экологические, санкционные» пройдет 25 марта 2026 в Москве в отеле Холидей Инн Сокольники. На конференции эксперты выявят проблемы развития МТК Север — Юг и найдут практические методы решения большинства из них.

    Реалии работы МТК Север-Юг:

    Сейчас по западной ветке коридора через Азербайджан и Армению ежегодно границу с Ираном пересекает 6–7 млн тонн экспортно-импортных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Каспийский маршрут, проходящий через порты Астрахани, Оли, Махачкалы, а также Казахстана и Туркменистана, в 2025 году принял около 8 млн тонн.

    Восточный маршрут через Туркменистан и Казахстан показал ещё лучшие результаты: между Ираном и Туркменистаном прошло более 9 млн тонн грузов по ж/д и автопереходам, из которых около 5 млн тонн проследовало транзитом через Иран. Компания «РЖД Логистика» активно развивает направление регулярными контейнерными поездами и грузы с Урала доходят до иранского порта Бандар-Аббас в Персидском заливе всего за 9 дней.

    Запущены новые сервисы доставки из России и стран СНГ через Иран в Ирак, Афганистан и Пакистан по автодорогам и железной дороге. Кроме того, стартовала прокладка Трансафганской железной дороги европейской колеи 1520 мм с выходом в Пакистан и связью через Герат с Ираном.

    Более 100 транспортных компаний из России и СНГ успешно осваивают маршруты МТК, где грузооборот растёт на 10–20% ежегодно — без значительных государственных вложений или субсидий. Несмотря на успехи, компании отмечают незадействованные мощности и нехватку грузов из-за существующих проблем.

    Генеральный директор ООО «Нефтехимтранс» и ГК «РусИранЭкспо», и председатель Оргкомитета конференции Александр Шаров накануне форума отметил, что пришло время пересмотреть первоначальную концепцию проекта МТК «Север-Юг», сформированную более четверти века назад.

    Сам МТК «Север-Юг» задумывался как транзитный между странами Северной Европы и Индией, но теперь эта задача неактуальна. Шаров подчеркнул, что сегодня надо ориентироваться на  экспортно-импортные потребности России и стран СНГ.

    В качестве примера имеющегося потенциала он назвал растущую торговлю России, стран СНГ с  ОАЭ и странами Среднего Востока. Он задался вопросом о создании хаба на иранском побережье в порту Бендер Аббас для торговли с ОАЭ, со странами Персидского залива и Восточной Африки, так как сейчас это реальное направление развития МТК «Север-Юг».

    Александр Шаров добавил, что ГК «РусИранЭкспо» примет участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который пройдет 1-3 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, в качестве спикера и модератора некоторых сессий. Мероприятие будет посвящено вопросам развития транспортных коридоров, грузовой и пассажирской логистики, туризма и цифровых сервисов.

    Также «РусИранЭкспо» примет участие в Бизнес- форуме «Евразия Экспо» в Иране. Ранее это мероприятие должно было пройти в феврале, но его перенесли на апрель из-за возможного обострения ирано-американского конфликта. На этом мероприятии российские предприниматели узнают от иранских коллег их отношение к МТК «Север-Юг» и обсудят с ними видение будущего проекта в Тегеране.

    Участники конференции также получат ответы на некоторые свои вопросы:

    Как можно сейчас использовать с учетом ограничений МТК Север — Юг по западному, транскаспийскому и восточному маршруту?

    Какие возникают проблемы при работе на МТК Север-Юг: финансовые, страховые, юридические, таможенные, санкционные?

    Обмеление Каспия и как это может повлиять на судоходство, есть ли серьезные риски для развития транскаспийской ветки МТК Север-Юг?

    Что мешает создать эффективные системы продаж российской продукции в Иране, Ираке, Афганистане, в других странах Среднего Востока и как этому может помочь «мягкая сила» России?

    Сессии конференции:

    1. Проблемы и перспективы развития МТК Север-Юг – политические, экономические, организационные, санкционные.
    2. Предложения логистических компаний России, Ирана, стран СНГ, Индии, Афганистана, Пакистана.
    3. Новые инструменты и возможности для международных расчетов в условиях санкционного давления.
    4. Обмеление Каспия. Природно-климатические риски на Каспии.
    5. Сбыт российской продукции на рынках Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, стран Аравийского полуострова, Южной Азии и Восточной Африки.
    6. Роль «мягкой силы» России в продвижении российской продукции и услуг.
    7. Круглый стол, формат — короткие дискуссионные выступления.

    Участники конференции: Политические и экономические эксперты по ВЭД со странами Среднего Востока и глобального Юга, представители государственных и общественных структур, логистические, экспортно-импортные, банковские, финансовые, юридические и консалтинговые компании.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2026
    Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
    26-27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort)
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    18.02.2026
    III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026
    20–22 апреля 2026 года, г. Алматы (Казахстан)
    ESEЕдиный слет экспедиторовКазахстанКонференция
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    25.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    24.02.2026 «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    24.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    24.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202
    Госрегулирование Показать всё
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •