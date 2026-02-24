Научно-практическая конференция в формате диспута «Проблемы развития МТК Север-Юг — логистические, политические, экономические, экологические, санкционные» пройдет 25 марта 2026 в Москве в отеле Холидей Инн Сокольники. На конференции эксперты выявят проблемы развития МТК Север — Юг и найдут практические методы решения большинства из них.

Реалии работы МТК Север-Юг:

Сейчас по западной ветке коридора через Азербайджан и Армению ежегодно границу с Ираном пересекает 6–7 млн тонн экспортно-импортных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Каспийский маршрут, проходящий через порты Астрахани, Оли, Махачкалы, а также Казахстана и Туркменистана, в 2025 году принял около 8 млн тонн.

Восточный маршрут через Туркменистан и Казахстан показал ещё лучшие результаты: между Ираном и Туркменистаном прошло более 9 млн тонн грузов по ж/д и автопереходам, из которых около 5 млн тонн проследовало транзитом через Иран. Компания «РЖД Логистика» активно развивает направление регулярными контейнерными поездами и грузы с Урала доходят до иранского порта Бандар-Аббас в Персидском заливе всего за 9 дней.

Запущены новые сервисы доставки из России и стран СНГ через Иран в Ирак, Афганистан и Пакистан по автодорогам и железной дороге. Кроме того, стартовала прокладка Трансафганской железной дороги европейской колеи 1520 мм с выходом в Пакистан и связью через Герат с Ираном.

Более 100 транспортных компаний из России и СНГ успешно осваивают маршруты МТК, где грузооборот растёт на 10–20% ежегодно — без значительных государственных вложений или субсидий. Несмотря на успехи, компании отмечают незадействованные мощности и нехватку грузов из-за существующих проблем.

Генеральный директор ООО «Нефтехимтранс» и ГК «РусИранЭкспо», и председатель Оргкомитета конференции Александр Шаров накануне форума отметил, что пришло время пересмотреть первоначальную концепцию проекта МТК «Север-Юг», сформированную более четверти века назад.

Сам МТК «Север-Юг» задумывался как транзитный между странами Северной Европы и Индией, но теперь эта задача неактуальна. Шаров подчеркнул, что сегодня надо ориентироваться на экспортно-импортные потребности России и стран СНГ.

В качестве примера имеющегося потенциала он назвал растущую торговлю России, стран СНГ с ОАЭ и странами Среднего Востока. Он задался вопросом о создании хаба на иранском побережье в порту Бендер Аббас для торговли с ОАЭ, со странами Персидского залива и Восточной Африки, так как сейчас это реальное направление развития МТК «Север-Юг».

Александр Шаров добавил, что ГК «РусИранЭкспо» примет участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который пройдет 1-3 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, в качестве спикера и модератора некоторых сессий. Мероприятие будет посвящено вопросам развития транспортных коридоров, грузовой и пассажирской логистики, туризма и цифровых сервисов.

Также «РусИранЭкспо» примет участие в Бизнес- форуме «Евразия Экспо» в Иране. Ранее это мероприятие должно было пройти в феврале, но его перенесли на апрель из-за возможного обострения ирано-американского конфликта. На этом мероприятии российские предприниматели узнают от иранских коллег их отношение к МТК «Север-Юг» и обсудят с ними видение будущего проекта в Тегеране.

Участники конференции также получат ответы на некоторые свои вопросы:

Как можно сейчас использовать с учетом ограничений МТК Север — Юг по западному, транскаспийскому и восточному маршруту?

Какие возникают проблемы при работе на МТК Север-Юг: финансовые, страховые, юридические, таможенные, санкционные?

Обмеление Каспия и как это может повлиять на судоходство, есть ли серьезные риски для развития транскаспийской ветки МТК Север-Юг?

Что мешает создать эффективные системы продаж российской продукции в Иране, Ираке, Афганистане, в других странах Среднего Востока и как этому может помочь «мягкая сила» России?

Сессии конференции:

Проблемы и перспективы развития МТК Север-Юг – политические, экономические, организационные, санкционные. Предложения логистических компаний России, Ирана, стран СНГ, Индии, Афганистана, Пакистана. Новые инструменты и возможности для международных расчетов в условиях санкционного давления. Обмеление Каспия. Природно-климатические риски на Каспии. Сбыт российской продукции на рынках Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, стран Аравийского полуострова, Южной Азии и Восточной Африки. Роль «мягкой силы» России в продвижении российской продукции и услуг. Круглый стол, формат — короткие дискуссионные выступления.

Участники конференции: Политические и экономические эксперты по ВЭД со странами Среднего Востока и глобального Юга, представители государственных и общественных структур, логистические, экспортно-импортные, банковские, финансовые, юридические и консалтинговые компании.