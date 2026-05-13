Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Международный форум «Транспортно-логистические терминалы России: строительство, оснащение и модернизация»
13.05.2026

Международный форум «Транспортно-логистические терминалы России: строительство, оснащение и модернизация»

    • Компания Восток Капитал приглашает принять участие в ключевом событии отрасли — Международном форуме «Транспортно-логистические терминалы России: строительство, оснащение и модернизация», который состоится 30 сентября — 1 октября 2026 года в Москве.

    Мероприятие объединит руководителей транспортно-логистических компаний, операторов терминалов, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, а также ведущих экспертов в области инфраструктурного развития. Форум станет уникальной площадкой для обсуждения инвестиционных проектов, внедрения инноваций и развития терминальной инфраструктуры России.

    Ключевые темы форума:

    • Современные тенденции и передовые практики развития многофункциональных и мультимодальных терминалов;
    • Морская и сухопутная транспортно-логистическая инфраструктура, обсуждение с операторами и подрядчиками;
    • Презентация технологий и современного оборудования, инновационных решений и их внедрение на российских терминалах;
    • Обсуждение какие финансовые решения сегодня реально работают для проектов в угле, агро, химии, металлах, контейнерах и СПГ;
    • Возможности развития ТЛТ в удаленных регионах России.

    Почему стоит участвовать:

    • Нетворкинг для 150+ участников: топ-менеджмент транспортно-логистических терминалов РФ, инвесторы, представители власти;
    • 30+ выступлений с эксклюзивной информацией от руководителей отрасли;
    • 40+ инвестиционных проектов по строительству и модернизации ТЛТ;
    • Круглые столы, технические дискуссии и тематические сессии;
    • Торжественный коктейльный приём, VIP-переговоры, неформальное общение и новые партнёрства.

    Узнать условия участия

    Контактная информация:
    Ирина Войтенко Программный продюсер
    Моб.: +7 965 092 5585
    +7 495 109 9 509 доб. 314
    IVoitenko@vostockcapital.com
    events@vostockcapital.ru


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    03.03.2026
    VI ежегодная конференция Supply & Demand Planning Conference
    VI ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference 16 апреля в Москве
    КонференцияСколковоЦепочка поставок
    0
    17.04.2026
    V юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
    15-16 апреля 2026г. в Астрахани прошел V юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона».
    Вива КонсалтКонференция
    0
    27.02.2026
    ShippingRu 2026: контейнеры
    26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры».
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг
    0
    28.04.2026
    ЗерноЛогистика 2026: как меняется экономика экспорта зерна и масличных
    Участники конференции обсудили новые условия работы на рынке агроэкспорта и трансформацию торговых потоков.
    ICFЗернологистикаКонференция
    0
    13.05.2026
    Приглашаем на «Шиппинг-Вояж»
    Последний день регистрации – 22 мая
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг-вояж
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    12.05.2026 Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    12.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026
    08.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •