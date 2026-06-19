Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
IV конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026»
19.06.2026

IV конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026»

    • IV конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

    Дата и место проведения: 20 октября, Санкт-Петербург, Петроконгресс

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Официальное издание: газета «Транспорт России»

    Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

    В условиях санкционного давления и переориентации ключевых маршрутов российские порты адаптировались к новым логистическим реалиям и перестроили операционную деятельность под изменившиеся грузопотоки, при этом нарастив свои мощности. Сохраняется необходимость акцентированного подхода к увеличению мощностей на определенных направлениях и видах грузов в сочетании с мультимодальностью — в связке с железнодорожными подходами и внутренними водными путями.

    Отрасль продолжает активную работу в сфере импортозамещения: на первый план выходят отечественные решения, технологии и оборудование. За последнее время портовики приобрели уникальный практический опыт, которым смогут поделиться с коллегами в рамках конференции. Кроме того, портам как транспортным мультимодальным узлам остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями и инвесторами.

    Целевая аудитория

    Порты и терминалы, железная дорога, производители портового оборудования, судостроительные заводы, разработчики программного обеспечения, государственные и проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки, а также иные специализации, смежные с портовой и стивидорной деятельностью.

    Основные вопросы программы:

    — Портовые мощности Российской Федерации. Драйверы роста перевалки и развития портовой инфраструктуры.

    — Гидротехническое строительство и дноуглубление.

    — Модернизация портов и терминалов.

    — Инновационные технологии и оборудование для портов. Отечественные проекты, импортозамещение.

    — Порт как мультимодальный транспортный узел.

    — Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

    Условия участия

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно у наших консультантов по телефону +7 (958) 19-77-503 или направив письмо на электронную почту info@vivaconsult.ru.

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID:2SDnjcVgQK4


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    27.05.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 уменьшился на 4%
    Экспорт сократился на 4,5%.
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    01.04.2026
    VI Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»
    17 апреля 2026 года, г. Москва, отель «Арарат Парк Хаятт»
    ЕПАМКонференцияморское страхование
    0
    31.03.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Вырос на 32,7%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.02.2026
    Грузооборот речных портов Китая в 2025
    Вырос на 5,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    06.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%
    Импорт упал на 79,2%, экспорт – на 59,5%
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%
    19.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2026
    19.06.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 в деталях
    18.06.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-мае 2026
    17.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2026
    17.06.2026 Электрические тягачи на ПКТ
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    11.06.2026 Назначен начальник Уральского таможенного управления
    10.06.2026 В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •