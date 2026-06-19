IV конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Дата и место проведения: 20 октября, Санкт-Петербург, Петроконгресс

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Официальное издание: газета «Транспорт России»

Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

В условиях санкционного давления и переориентации ключевых маршрутов российские порты адаптировались к новым логистическим реалиям и перестроили операционную деятельность под изменившиеся грузопотоки, при этом нарастив свои мощности. Сохраняется необходимость акцентированного подхода к увеличению мощностей на определенных направлениях и видах грузов в сочетании с мультимодальностью — в связке с железнодорожными подходами и внутренними водными путями.

Отрасль продолжает активную работу в сфере импортозамещения: на первый план выходят отечественные решения, технологии и оборудование. За последнее время портовики приобрели уникальный практический опыт, которым смогут поделиться с коллегами в рамках конференции. Кроме того, портам как транспортным мультимодальным узлам остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями и инвесторами.

Целевая аудитория

Порты и терминалы, железная дорога, производители портового оборудования, судостроительные заводы, разработчики программного обеспечения, государственные и проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки, а также иные специализации, смежные с портовой и стивидорной деятельностью.

Основные вопросы программы:

— Портовые мощности Российской Федерации. Драйверы роста перевалки и развития портовой инфраструктуры.

— Гидротехническое строительство и дноуглубление.

— Модернизация портов и терминалов.

— Инновационные технологии и оборудование для портов. Отечественные проекты, импортозамещение.

— Порт как мультимодальный транспортный узел.

— Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

Условия участия

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно у наших консультантов по телефону +7 (958) 19-77-503 или направив письмо на электронную почту info@vivaconsult.ru.

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