Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026

В январе-июле 2026 года для перевозки контейнеров с Дальнего Востока сформировано 2396 составов из 174,8 тыс. полувагонов, сообщила в своем макс-канале Дальневосточная железная дорога. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе был достигнут новый рекорд – в суточную смену железнодорожники отправили 5007 TEU 30 контейнерными поездами (19 составов с полувагонами и 13 с фитинговыми платформами).

Значительный вклад в это достижение внесли станции Владивосток (1346 TEU), Находка-Восточная (900 TEU), Мыс Чуркин (536 TEU), Уссурийск (507 TEU).

Предыдущий максимум был зафиксирован 4 июля 2026 года – тогда в полувагоны и на фитинговые платформы погрузили 4902 TEU.

Использование технологии загрузки контейнеров в вагоны, освободившиеся после выгрузки угля, позволяет не только существенно сократить порожний пробег на восточном полигоне, но и вывозить дополнительные объемы контейнерных грузов, которые прибывают в тихоокеанские порты Дальнего Востока, отметили на ДВЖД.

Фото: ДВЖД