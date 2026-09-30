Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
30.09.2026

Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России

    • Морская коллегия Российской Федерации на заседании в Москве под председательством помощника Президента Николай Патрушева одобрила концепцию создания Морского центра России, его архитектуру и основные направления деятельности.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, структура Морского центра будет включать научно-технологическую составляющую, обеспечивающую концентрацию и кооперацию научных и технологических компетенций; морской индустриальный кластер; испытательные и технологические полигоны; цифровой компонент, аккумулирующий цифровую инфраструктуру и центр искусственного интеллекта морской индустрии; образовательный кампус; систему морских проектных и инженерных команд.

    Основными целями Морского центра должны стать создание единой среды развития морских технологий и обеспечения полного цикла их разработки за счёт формирования системы научного, проектно-конструкторского, образовательного и промышленного обеспечения морской деятельности и морского потенциала России, включая судостроение, отраслевую микроэлектронику, робототехнику, навигацию и системы связи, подготовку кадров и реализацию специальных прикладных и масштабных комплексных проектов.

    Отмечено, что целесообразность создания центра обусловлена необходимостью консолидации управленческих, технологических и научных потенциалов для развития морской деятельности и морского потенциала Российской Федерации, а также для ускоренного технологического развития, создания и внедрения технологий гражданского и двойного назначения.

    По мнению членов Морской коллегии, Морской центр должен стать не просто инновационным центром в сфере морской деятельности и развития морского потенциала, а элементом обеспечения национальной безопасности страны, создания и управления критической инфраструктурой.

    С информацией о целесообразности и задачах центра выступили первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров, начальник Управления Президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин, вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко, руководители ряда компаний и организаций, задействованных в морской сфере.

    Фото: пресс-служба Правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    28.09.2026 Новый сервис Циндао – Восточный
    28.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •