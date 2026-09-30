Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России

Морская коллегия Российской Федерации на заседании в Москве под председательством помощника Президента Николай Патрушева одобрила концепцию создания Морского центра России, его архитектуру и основные направления деятельности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, структура Морского центра будет включать научно-технологическую составляющую, обеспечивающую концентрацию и кооперацию научных и технологических компетенций; морской индустриальный кластер; испытательные и технологические полигоны; цифровой компонент, аккумулирующий цифровую инфраструктуру и центр искусственного интеллекта морской индустрии; образовательный кампус; систему морских проектных и инженерных команд.

Основными целями Морского центра должны стать создание единой среды развития морских технологий и обеспечения полного цикла их разработки за счёт формирования системы научного, проектно-конструкторского, образовательного и промышленного обеспечения морской деятельности и морского потенциала России, включая судостроение, отраслевую микроэлектронику, робототехнику, навигацию и системы связи, подготовку кадров и реализацию специальных прикладных и масштабных комплексных проектов.

Отмечено, что целесообразность создания центра обусловлена необходимостью консолидации управленческих, технологических и научных потенциалов для развития морской деятельности и морского потенциала Российской Федерации, а также для ускоренного технологического развития, создания и внедрения технологий гражданского и двойного назначения.

По мнению членов Морской коллегии, Морской центр должен стать не просто инновационным центром в сфере морской деятельности и развития морского потенциала, а элементом обеспечения национальной безопасности страны, создания и управления критической инфраструктурой.

С информацией о целесообразности и задачах центра выступили первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров, начальник Управления Президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин, вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко, руководители ряда компаний и организаций, задействованных в морской сфере.

Фото: пресс-служба Правительства РФ