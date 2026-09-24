Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
24.09.2026

FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары

    • Транспортная группа FESCO переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, сообщили SeaNews в компании.

    Обновленный сквозной маршрут включает регулярные железнодорожные отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами FESCO в Санкт-Петербург.

    Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября. После прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно Группы, следующее в Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней.

    После обработки в порту Санкт-Петербург FESCO может организовать дальнейшую доставку турецких грузов в другие регионы России с использованием собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети.

    Интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Дополнительно FESCO готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.

    «Мы адаптировали логистическую схему перевозок из Анкары, сохранив железнодорожное плечо до Гебзе и изменив порт назначения в России, чтобы обеспечивать нашим клиентам стабильные поставки из центральной Турции. На сегодняшний день FESCO – единственный контейнерный оператор, предлагающий прямую интермодальную доставку из турецкой столицы в Санкт-Петербург», – отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.09.2026
    FESCO открыла представительство в Индонезии
    Для развития контейнерных перевозок и расширения присутствия в Юго-Восточной Азии
    Только для подписчиков
    FESCO ИндонезияПредставительство
    0
    06.05.2026
    Контейнерные порты Турции, Q1 2026
    Перевалка контейнеров увеличилась, но незначительно.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    05.08.2026
    Регулярный контейнерный поезд из ТЛК «Чехов» в Читу
    Транспортная группа FESCO запустила новый регулярный контейнерный поезд из ТЛК «Чехов» в Московской области до станции Чита-1.
    FESCO Контейнерный поездТЛК "Чехов"Чита
    0
    02.08.2026
    В Черном море потоплен контейнеровоз FESCO
    Причина – атака украинских дронов
    FESCO дроныЗатоплениеПроисшествия
    0
    05.05.2026
    FESCO организовала собственную службу подводно-технических работ
    Для осмотра судов
    FESCO ВладивостокВодолазыОсмотр
    0
    20.01.2026
    Кто в Суэц, кто из Суэца
    CMA CGM переориентирует сервисы на маршрут в обход мыса Доброй Надежды.
    CMA CGMмыс Доброй НадеждыПереориентацияСуэцкий канал
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    23.09.2026 Смена рулевого в PIL
    21.09.2026 «Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах
    21.09.2026 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    23.09.2026 Назначение в ФТС
    22.09.2026 12-я Встреча министров транспорта АТЭС
    18.09.2026 Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам
    17.09.2026 Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •