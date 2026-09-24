FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары

Транспортная группа FESCO переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, сообщили SeaNews в компании.

Обновленный сквозной маршрут включает регулярные железнодорожные отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами FESCO в Санкт-Петербург.

Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября. После прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно Группы, следующее в Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней.

После обработки в порту Санкт-Петербург FESCO может организовать дальнейшую доставку турецких грузов в другие регионы России с использованием собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети.

Интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Дополнительно FESCO готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.

«Мы адаптировали логистическую схему перевозок из Анкары, сохранив железнодорожное плечо до Гебзе и изменив порт назначения в России, чтобы обеспечивать нашим клиентам стабильные поставки из центральной Турции. На сегодняшний день FESCO – единственный контейнерный оператор, предлагающий прямую интермодальную доставку из турецкой столицы в Санкт-Петербург», – отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO