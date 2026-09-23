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Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
23.09.2026

Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс внедрил на своих северо-западных терминалах систему видеоконтроля состояния водителей портовых тягачей, сообщили SeaNews в компании. Интеллектуальный комплекс видеоаналитики помогает выявлять признаки усталости и снижения концентрации, а также контролировать соблюдение правил при управлении спецтехникой, тем самым минимизируя вероятность аварий.

    Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителейСистема непрерывно мониторит состояние водителя, выявляет ключевые признаки снижения концентрации: отвлечение от дороги, сонливость, усталость, нарушение правил безопасности. Для этого фиксируются такие действия, как продолжительное отведение взгляда в сторону, закрытие глаз дольше моргания, зевота. Помимо усталости система распознает использование мобильного телефона, непристегнутый ремень безопасности и курение.

    Контроль осуществляется с помощью двух видеокамер в кабине тягача, которые подключены к модулю аналитики со встроенной постоянно обучаемой нейросетью. При выявлении небезопасного состояния система подает звуковой сигнал для привлечения внимания водителя, и при усталости, создающей риски безопасности, он обязан прекратить работу. Видеозапись события сохраняется на сервере для последующего анализа.

    «Система показала свою эффективность: по результатам пилотного использования за три месяца количество отвлечений за рулем снизилось на 16%, а общее число нарушений при управлении тягачами сократилось вдвое. При этом работа в порту – это тяжёлый труд, и основным залогом безопасности и внимательности остаётся соблюдение режима труда и отдыха. Поэтому для сотрудников на терминалах предусмотрены спортивные уголки и зоны отдыха, а также регулярные перерывы», – отметил технический директор Глобал Портс Родион Погорелов.

    Системой видеоконтроля оборудованы 103 терминальных тягача в парке Глобал Портс на терминалах «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, «Усть-Лужский контейнерный терминал» в глубоководном порту Усть-Луга, а также на тыловом терминале «Логистический парк «Янино» в Ленинградской области.

    Фото: Глобал Портс


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