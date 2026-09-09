Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные

Министерство транспорта Российской Федерации внесло изменения в приказ №262, расширяющие перечень случаев, при которых допускается оформление транспортной накладной и заказа-заявки на бумажном носителе. Соответствующий приказ Минтранса от 02.09.2026 №391 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 1 июня 2026 г. № 262» зарегистрирован 4 сентября 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, изменения уточняют требования к порядку оформления документов при перевозке грузов военного назначения. Бумажная документация допустима при оказании услуг по транспортировке таких грузов, когда грузоотправителями или грузополучателями выступают ключевые государственные органы. К ним относятся Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба войск национальной гвардии, Федеральная служба безопасности, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны.

Приказ устанавливает случаи, когда допустимо использование бумажных документов при перевозке грузов по территориям, где введены режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Это распространяется также на территории, где действуют чрезвычайное положение, военное положение или правовой режим контртеррористической операции.

Новые правила охватывают перевозку специальных грузов, определение которых дано в Федеральном законе об автомобильных дорогах. Кроме того, возможность использования бумажной документации распространяется на транспортировку периодических печатных изданий.

Приказ также вносит уточнение к бумажному оформлению при перевозке продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности. Это касается операций, осуществляемых в соответствии с законодательством о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами и нормами экспортного контроля.

Принятые изменения отражают необходимость усиления контроля над критически важными перевозками и обеспечения прозрачности в сфере грузоперевозок в условиях, требующих особого внимания к документированию. Расширение перечня случаев, когда возможно оформление бумажной транспортной накладной и заказа-заявки, позволяет государству эффективнее отслеживать движение стратегически важных грузов и обеспечивать национальную безопасность.

Ранее Министерство транспорта выпустило четыре приказа, определяющих исключения, когда документы могут оформляться на бумаге. Это приказ №262 по транспортным накладным и заказ-заявкам, №407 по железнодорожным, №102 по авианакладным и №115 по экспедиторским документам. В ближайшее время планируются дополнения к этим приказам. Бумажные документы остаются допустимы при перевозке специальных и военных грузов, при операциях на территориях с особым режимом (режим контртеррористической операции), при сделках с участием иностранных контрагентов, а также при перевозках для личных научно-технических целей.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.09.2026 N391

Фото: Минтранс России