Более 90% документов с грузоотправителями по жд оформляются электронно

В железнодорожных грузоперевозках 92% документов с грузоотправителями оформляются электронно, сообщил на сессии ВЭФ «ЭДО: что дальше? Платформизация рынка грузовых перевозок» замглавы РЖД Евгений Чаркин.
РЖД, отметил он, обладают большим опытом цифровизации перевозочного процесса. Компания решает задачи для разных целевых аудиторий, в том числе:
- к системе ЭТРАН подключено более 18,5 тыс. организаций,
- есть опыт создания платформы для малого и среднего бизнеса (ЭТП ГП),
- реализован совместный проект для биржевой торговли с Петербургской биржей.
«Важно, чтобы идея создания грузового маркетплейса не заменяла те решения, которые уже работают на рынке, а помогала развиваться сервисам. Тогда мы достигнем тех эффектов, на которые изначально рассчитывали», — цитирует Евгения Чаркина пресс-служба РЖД.
Среди преимуществ создания Национальной транспортно-логистической платформы он назвал:
- удобство перевозок за счёт интеграции систем электронного документооборота, внедрения единых стандартов оформления перевозочных документов,
- обеспечение прозрачности бизнеса и данных обо всех перевозках в режиме реального времени,
- снижение издержек для участников рынка, в том числе благодаря финансовым инструментам, которые будут заложены в платформе,
- возможность для государства принимать взвешенные решения на основе цифровых данных для регулирования отрасли.
Фото: РЖД