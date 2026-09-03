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03.09.2026

Более 90% документов с грузоотправителями по жд оформляются электронно

    • В железнодорожных грузоперевозках 92% документов с грузоотправителями оформляются электронно, сообщил на сессии ВЭФ «ЭДО: что дальше? Платформизация рынка грузовых перевозок» замглавы РЖД Евгений Чаркин.

    РЖД, отметил он, обладают большим опытом цифровизации перевозочного процесса. Компания решает задачи для разных целевых аудиторий, в том числе:

    • к системе ЭТРАН подключено более 18,5 тыс. организаций,
    • есть опыт создания платформы для малого и среднего бизнеса (ЭТП ГП),
    • реализован совместный проект для биржевой торговли с Петербургской биржей.

    «Важно, чтобы идея создания грузового маркетплейса не заменяла те решения, которые уже работают на рынке, а помогала развиваться сервисам. Тогда мы достигнем тех эффектов, на которые изначально рассчитывали», — цитирует Евгения Чаркина пресс-служба РЖД.

    Среди преимуществ создания Национальной транспортно-логистической платформы он назвал:

    • удобство перевозок за счёт интеграции систем электронного документооборота, внедрения единых стандартов оформления перевозочных документов,
    • обеспечение прозрачности бизнеса и данных обо всех перевозках в режиме реального времени,
    • снижение издержек для участников рынка, в том числе благодаря финансовым инструментам, которые будут заложены в платформе,
    • возможность для государства принимать взвешенные решения на основе цифровых данных для регулирования отрасли.

    Фото: РЖД


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