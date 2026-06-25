Первая женщина-машинист грузового локомотива

Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной – машинистом грузового локомотива, сообщили РЖД в своем макс-канале.

Она успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила свидетельство о присвоении профессии «машинист электровоза».

Ответственная, целеустремлённая и добросовестная ученица – так о ней отзываются преподаватели. «Моя профессия – осознанный выбор», – говорит о себе Ирина.

Сейчас Ирине предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника. После окончания она получит допуск к самостоятельной работе.

Фото: РЖД