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Первая женщина-машинист грузового локомотива
25.06.2026

Первая женщина-машинист грузового локомотива

    • Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной – машинистом грузового локомотива, сообщили РЖД в своем макс-канале.

    Она успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила свидетельство о присвоении профессии «машинист электровоза».

    Ответственная, целеустремлённая и добросовестная ученица – так о ней отзываются преподаватели. «Моя профессия – осознанный выбор», – говорит о себе Ирина.

    Сейчас Ирине предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника. После окончания она получит допуск к самостоятельной работе.

    Фото: РЖД


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