Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт угля по жд, сентябрь 2025
16.06.2026

Погрузка угля РЖД, май 2026

    • Погрузка экспортного угля на восток в мае достигла 10,1 млн тонн – нового рекорда месяца, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к маю 2025 года составил 4,9%, к маю 2016 года – 43,3%, к маю 2011 года – 191%.

    С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 13,2 млн тонн угля (+2,4% к маю 2025 года). Это также майский максимум.

    В целом погрузка угля на сети РЖД в мае составила 28 млн тонн (+4,7% к маю 2025 года), из них на экспорт – 16,5 млн тонн (+13,1%).

    В направлении портов отправлено 15,4 млн тонн (+18,4%), в том числе на порты Северо-Запада – 3,8 млн тонн (+5,1%), на порты Дальнего Востока – 9,3 млн тонн (+12,8%), на порты Юга – 2,4 млн тонн (рост в 2 раза).

    Доля угля в общем объёме погрузки РЖД составила в мае 29,4% (в 2025 году было 28,2%).

    За 5 месяцев 2026 года погружено 138,4 млн тонн угля (+0,1%), в том числе на экспорт – 77,1 млн тонн (+3,6%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2026
    РЖД вводят новые скидки
    На перевозки зерна и металла
    РЖДСкидкиТарифы
    0
    18.05.2026
    Перевозки зерна по жд, апрель 2026
    С января по апрель на сети РЖД погружено 12,5 млн тонн зерна.
    жд перевозкиЗерноПогрузкаРЖД
    0
    15.05.2026
    Перевозки угля по жд, апрель 2026
    Апрельские максимумы за всю историю – РЖД
    ПогрузкаРЖДУголь
    0
    21.05.2026
    Жд экспорт через порты, апрель 2026
    В апреле 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28,2 млн тонн экспортных грузов.
    ПортыРЖДЭкспорт
    0
    06.03.2026
    Первый контейнерный поезд из 142 условных вагонов из Тобольска
    И далее в Китай
    длинносоставный поездКонтейнерный поездРЖДТобольск
    0
    06.02.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.06.2026 Контейнерооборот российских портов в мае 2026 в деталях
    15.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2026
    11.06.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    11.06.2026 FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку
    11.06.2026 Портфель заказов VLCC достиг 30% действующего флота
    10.06.2026 MSC сконцентрировала рекордную долю рынка
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    11.06.2026 Назначен начальник Уральского таможенного управления
    10.06.2026 В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •