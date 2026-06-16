Погрузка угля РЖД, май 2026

Погрузка экспортного угля на восток в мае достигла 10,1 млн тонн – нового рекорда месяца, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к маю 2025 года составил 4,9%, к маю 2016 года – 43,3%, к маю 2011 года – 191%.

С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 13,2 млн тонн угля (+2,4% к маю 2025 года). Это также майский максимум.

В целом погрузка угля на сети РЖД в мае составила 28 млн тонн (+4,7% к маю 2025 года), из них на экспорт – 16,5 млн тонн (+13,1%).

В направлении портов отправлено 15,4 млн тонн (+18,4%), в том числе на порты Северо-Запада – 3,8 млн тонн (+5,1%), на порты Дальнего Востока – 9,3 млн тонн (+12,8%), на порты Юга – 2,4 млн тонн (рост в 2 раза).

Доля угля в общем объёме погрузки РЖД составила в мае 29,4% (в 2025 году было 28,2%).

За 5 месяцев 2026 года погружено 138,4 млн тонн угля (+0,1%), в том числе на экспорт – 77,1 млн тонн (+3,6%).

Фото: РЖД