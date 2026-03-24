Новый маршрут Чебоксары – Хабаровск

Горьковская железная дорога запустила новый регулярный грузовой маршрут на Дальний Восток, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале.

Со станции Чебоксары до станции Хабаровск-2 уже отправлены два контейнерных поезда длиной 71 условный вагон с модулями, предназначенными для строительства солнечных электростанций. Магистраль предоставила готовое логистическое решение по доставке контейнеров от производителя на терминал, где выполняется погрузка и крепление груза.

График разработан в рамках услуги по перевозке грузов по согласованному с клиентами расписанию. Состав преодолевает маршрут за 11 суток. Соблюдение сроков доставки в таких проектах является критически важным условием для исполнения контрактных обязательств, отметили в РЖД.

До конца августа 2026 года по новому направлению планируется отправить 20 контейнерных поездов. Общая мощность модулей, которые будут перевезены этими составами, превысит 500 МВт.

