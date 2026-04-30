30.04.2026

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2026

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в апреле этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1892 долларов. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 2164 долларов.

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1250 долларов, в импорте – 1439 долларов.

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в апреле 2026 года находится на уровне 1911 долларов, в импорте – 2396 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1263 доллара, в импорте – 1419 долларов.

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в апреле находится на уровне 1874 долларов. В обратном направлении ставка составляет 2048 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1234 долларов, в импорте – 1448 долларов.

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок четырёх линий, работающих на данном маршруте, – Ametist, Верные Решения (Right Decisions), SeaCont и Transit.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Новороссийск – Александрия в апреле предлагает SeaCont: за 40-футовый контейнер – 1325 долларов, за 20-футовый контейнер – 800 долларов.

    В импорте самые низкие ставки в апреле также у SeaCont – 1100 долларов за 40-футовый и 900 долларов за 20-футовый контейнер.

    В январе этого года в порт Новороссийск из Египта было совершено 7 заходов контейнеровозов.

    За срок с января 2025 по январь 2026 года включительно, за который имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в ноябре 2025 года – 1414 TEU, больше всего – в мае прошедшего года, 26,9 тыс. TEU.

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

