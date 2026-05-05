«ТрансКонтейнер» разместил облигации
05.05.2026

    • ПАО «ТрансКонтейнер» объявило о размещении по открытой подписке трёхлетних биржевых облигаций серии П02-03 общим объёмом 10 млрд рублей. Как сообщили SeaNews в компании, по результатам формирования книги заявок купонная ставка установлена на уровне 16,5% годовых. Купонные выплаты осуществляются ежемесячно. Техническое размещение запланировано на 6 мая 2026 года.

    В период высоких значений ключевой ставки Банка России компания привлекала долговое финансирование преимущественно через инструменты с плавающей процентной ставкой: начиная с 2024 года было размещено два выпуска с ежемесячными купонами. По мере постепенного смягчения денежно-кредитной политики регулятора «ТрансКонтейнер» возвращается к размещению облигаций с фиксированной ставкой.

    Итоги книги заявок подтверждают, что инвесторы сохраняют интерес к ПАО «ТрансКонтейнер» и позитивно оценивают долгосрочные перспективы логистического рынка даже в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределённости, отметили в компании.

    Новый выпуск размещается в рамках зарегистрированной в феврале 2023 года облигационной программы серии П02-БО с максимальным объёмом 100 млрд рублей. Всего в обращении находится два выпуска на 36,5 млрд рублей со сроками погашения в августе 2027 года и ноябре 2028 года.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


