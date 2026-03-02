Информационно-аналитическое агентство
Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
02.03.2026

Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском

    • «ТрансКонтейнер» возобновил сервис Ростов-Товарный — Батарейная (Иркутск). Перевозки по этому маршруту, напомнили в Группе «Дело», стартовали в марте 2019 года, а в июне 2024 года были вынужденно приостановлены на фоне инфраструктурных ограничений в восточной части страны.

    Высвобождение мощностей Восточного полигона позволило «ТрансКонтейнеру» возобновить сообщение летом 2025 года. Как сообщила Группа «Дело» в своем телеграм-канале, востребованный у местного бизнеса маршрут выведен на регулярную основу, на сегодня отправлено более 1 тыс. TEU. В числе грузов — консервы, масло, семена подсолнечника и эмали.

    На данном этапе отправки осуществляются ежемесячно, в перспективе планируется увеличение до двух раз в месяц.

    Фото: ГК «Дело»


