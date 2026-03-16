Перегрузочные комплексы на базе речных портов в Ростовской области

Развитие мультимодальных логистических центров в речных портах в Ростовской области стало предметом обсуждения на совещании под руководством заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Федора Шишлакова, сообщается на сайте Росморречфлота. Обеспечивать межведомственную координацию и взаимодействовать с органами региональной власти по реализации проекта будет ФКУ «Речводпуть».

Для координации проекта, определения видов грузов, оценки текущего состояния портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных маршрутов создана межведомственная рабочая группа с участием представителей Росморречфлота, Правительства Ростовской области, судоходных и промышленных компаний региона.

На сегодняшний день на территории Ростовской области расположены два речных порта: Усть-Донецкий и Волгодонской речной порт. Оба работают в навигационный период продолжительностью около 11 месяцев.

Основные виды деятельности АО «Усть-Донецкий порт» обеспечивает перевалку грузов прямого, смешанного и водного сообщения, накопление и хранение грузов в навигационный и межнавигационный период на складских площадках порта.

ООО «Волго-Дон Порт» в г. Волгодонске осуществляет деятельность по формированию товарных партий российского зерна, прибывающих автотранспортом и водным путем из поволжских регионов. Далее идёт погрузка на сухогрузы дедвейтом 5 тыс. тонн и отправка в порт Кавказ, где зерно перегружается на рейде на более крупные суда вместимостью 75-100 тыс. тонн для экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Дальнейшее развитие портов Ростовской области позволит увеличить объем перевозок внутренним водным транспортом в объеме 25 млн тонн внешнеторговых грузов, в том числе 11 млн тонн речных грузопотоков в составе смешанных железнодорожно-водных перевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна и 3 млн тонн контейнерных перевозок в том же направлении, – отмечают в Росморречфлоте. – Потенциал водной транспортной системы может быть реализован за счет новых современных технологий грузовой и логистической работы в портах и строительстве нового флота».

Фото: Росморречфлот