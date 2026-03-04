Что в контейнерах у «Дела»

Группа «Дело» провела анализ номенклатуры перевозок грузов в контейнерах в 2025 году и поделилась результатами.

В топ-5 грузов 2025 года вошли:

химическая продукция – на ее долю приходилось 19% объема контейнерных перевозок,

продовольственные грузы – 15%,

продукция деревообработки – 13%,

бумага и целлюлоза – 11%,

машины и оборудование – 10%.

«Это не просто статистика — это портрет спроса и ключевые точки роста целых отраслей, которые задавали ритм логистике в прошлом году», – прокомментировали в Группе.

Фото: Группа «Дело»