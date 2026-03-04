Что в контейнерах у «Дела»

Группа «Дело» провела анализ номенклатуры перевозок грузов в контейнерах в 2025 году и поделилась результатами.
В топ-5 грузов 2025 года вошли:
- химическая продукция – на ее долю приходилось 19% объема контейнерных перевозок,
- продовольственные грузы – 15%,
- продукция деревообработки – 13%,
- бумага и целлюлоза – 11%,
- машины и оборудование – 10%.
«Это не просто статистика — это портрет спроса и ключевые точки роста целых отраслей, которые задавали ритм логистике в прошлом году», – прокомментировали в Группе.
Фото: Группа «Дело»