Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рекордный объём из Владивостока в Москву
04.03.2026

Что в контейнерах у «Дела»

    • Группа «Дело» провела анализ номенклатуры перевозок грузов в контейнерах в 2025 году и поделилась результатами.

    В топ-5 грузов 2025 года вошли:

    • химическая продукция – на ее долю приходилось 19% объема контейнерных перевозок,
    • продовольственные грузы – 15%,
    • продукция деревообработки – 13%,
    • бумага и целлюлоза – 11%,
    • машины и оборудование – 10%.

    «Это не просто статистика — это портрет спроса и ключевые точки роста целых отраслей, которые задавали ритм логистике в прошлом году», – прокомментировали в Группе.

    Фото: Группа «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.03.2026
    Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    Перевозки по этому маршруту в июне 2024 года были приостановлены.
    Группа ДелоИркутскконтейнерный сервисРостов-на Дону
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.03.2026 Что в контейнерах у «Дела»
    04.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    03.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •