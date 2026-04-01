ГК «Дело» и АО «ОТЛК ЕРА» подписали меморандум о сотрудничестве
01.04.2026

    • Группа компаний «Дело» и оператор международных контейнерных сервисов ОТЛК ЕРА заключили меморандум об интеграции и сотрудничестве на полях Международного транспортно-логистического форума-2026, организованного в Петербурге Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации. Документ подписали председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв и генеральный директор, председатель правления АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере контейнерных перевозок и укрепление конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России. Стороны договорились выстраивать системное партнёрство в условиях растущих глобальных вызовов, влияющих на устойчивость транспортной отрасли. Компании будут регулярно обмениваться информацией по текущим и перспективным логистическим проектам, маршрутам перевозок и грузовой базе, а также проводить консультации для координации тарифной политики контейнерных сервисов с учётом отраслевых индексов.

    «Объединение усилий с ОТЛК ЕРА станет важным шагом в формировании более эффективной и сбалансированной логистической системы. Реализация договорённостей будет способствовать укреплению позиций участников российского рынка и развитию устойчивых транспортных связей между странами ЕАЭС и международными партнёрами», — отметил С.Шишкарёв.

    «Подписание соглашения о сотрудничестве — стратегический этап, манифест кооперации. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, требуют от нас не только гибкости, но и дальновидности. Транспортная отрасль, по своей сути, всегда являлась фундаментальной моделью интеграции участников. Это та «кровеносная система», которая обеспечивает жизнедеятельность мировой экономики, соединяя производителей и потребителей, регионы и континенты. Именно поэтому в период высокой неопределённости, когда привычные логистические цепочки подвергаются серьёзным испытаниям, мы видим «окно возможностей». Время, когда мы объединяем усилия, направляя их не на конкуренцию коридоров, а на кооперацию, чтобы сделать железнодорожные перевозки и евразийский транзитный потенциал более привлекательными и конкурентоспособными на мировой арене. Эта синергия позволит нам создать более надежные, эффективные и предсказуемые сервисы, которые будут отвечать требованиям завтрашнего дня», – сказал А.Гром.

    Фото: ГК «Дело»


