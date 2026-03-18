Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO и китайская NOVA расширяют сотрудничество
18.03.2026

    • Транспортная группа FESCO и китайская логистическая компания NOVA заключили соглашение о намерениях, направленное на дальнейшее развитие партнерства в сфере железнодорожных контейнерных перевозок через сухопутные пограничные переходы.

    Как сообщили SeaNews в группе, документ в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Руссол и генеральный директор ООО «Нова Саплай Чейн Менеджмент» Чжан Ли.

    Стороны намерены расширять взаимодействие при отправках контейнеров по сухопутным маршрутам между Россией, Республикой Беларусь и Китаем, в том числе через территории Казахстана и Монголии. Сотрудничество предполагает развитие как экспортных поставок российских грузов в КНР, так и импортных перевозок в Россию с использованием железнодорожных активов и контейнерного оборудования FESCO и NOVA.

    «Мы успешно взаимодействуем с NOVA в организации перевозок между Россией и Китаем и видим значительный потенциал для дальнейшего роста на этом направлении. Только в прошлом году в партнерстве с NOVA наша Группа отправила в различные города Китая более 40 контейнерных поездов с экспортными грузами. Расширение сотрудничества между нашими компаниями открывает дополнительные возможности для увеличения объемов и укрепления транспортных связей между нашими странами», — отметил А.Руссол.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •