FESCO и китайская NOVA расширяют сотрудничество

Транспортная группа FESCO и китайская логистическая компания NOVA заключили соглашение о намерениях, направленное на дальнейшее развитие партнерства в сфере железнодорожных контейнерных перевозок через сухопутные пограничные переходы.

Как сообщили SeaNews в группе, документ в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Руссол и генеральный директор ООО «Нова Саплай Чейн Менеджмент» Чжан Ли.

Стороны намерены расширять взаимодействие при отправках контейнеров по сухопутным маршрутам между Россией, Республикой Беларусь и Китаем, в том числе через территории Казахстана и Монголии. Сотрудничество предполагает развитие как экспортных поставок российских грузов в КНР, так и импортных перевозок в Россию с использованием железнодорожных активов и контейнерного оборудования FESCO и NOVA.

«Мы успешно взаимодействуем с NOVA в организации перевозок между Россией и Китаем и видим значительный потенциал для дальнейшего роста на этом направлении. Только в прошлом году в партнерстве с NOVA наша Группа отправила в различные города Китая более 40 контейнерных поездов с экспортными грузами. Расширение сотрудничества между нашими компаниями открывает дополнительные возможности для увеличения объемов и укрепления транспортных связей между нашими странами», — отметил А.Руссол.

