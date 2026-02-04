Информационно-аналитическое агентство
О китайско-казахстанских логистических проектах
04.02.2026

О китайско-казахстанских логистических проектах

    • Информационное агентство Xinhua подвело итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики. Так, общий грузооборот через китайско-казахстанскую логистическую базу в городе Ляньюньган вырос по итогам 2025 года на 13,74% и составил 5,2 млн тонн. В сухопутном порту «Хоргос-Восточные ворота» на границе Китая и Казахстана было обработано в общей сложности 340 тыс. TEU, на 4,78% больше по сравнению с 2024 годом. Также была завершена работа по реализации первой очереди проекта контейнерного хаба в порту Актау в Казахстане.

    Китайско-казахстанская логистическая база в Ляньюньгане

    Китайско-казахстанская логистическая база в Ляньюньгане была официально введена в эксплуатацию в 2014 году. Она является первым проектом в рамках инициативы «Пояс и путь».

    По состоянию на конец декабря 2025 года совокупный грузооборот базы достиг 43 млн тонн. К настоящему времени через нее проходит 6 маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок, охватывающих 104 станции в Азии и Европе. Она стала платформой для транзитных перевозок, складирования и логистики, а также торговли для пяти стран Центральной Азии. Здесь собираются и распределяются более 400 видов товаров, таких как пшеница, бытовая техника, фотоэлектрические модули.

    С логистической базы в Ляньюньгане грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия доставляют товары в Алма-Ату за 6 дней, а в Ташкент – примерно за 10 дней. Кроме того, из порта Ляньюньган товары могут также доставляться по морю почти в тысячу портов в более чем 150 странах и регионах мира.

    По словам заместителя генерального директора компании «Китайско-казахстанская международная логистическая компания г. Ляньюньган» Азильхана Беделова, с базы в Юго-Восточную Азию доставляются пшеница и минеральные продукты из Средней Азии, а в Среднюю Азию – автомобили, фотоэлектрическая продукция и другие товары из Китая, Южной Кореи, Японии и других стран. Такого рода сотрудничество дает результаты по формуле «1+1>2».

    Сухопутный порт «Хоргос-Восточные ворота»

    О китайско-казахстанских логистических проектах

    Сухопутный порт «Хоргос-Восточные ворота» является вторым китайско-казахстанским совместным проектом в области логистики. Проект включает в себя такие объекты, как китайско-казахстанская жд станция перевалки, станция для перевалки пшеницы и контейнерная площадка.

    По словам Чэнь Юна, заместителя генерального директора ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», в 2025 году в сухопутном порту было построено 10 новых ширококолейных железнодорожных линий, а также были проведены работы по интеллектуальной модернизации инфраструктуры для обеспечения быстрой обработки контейнеров. Благодаря этому время перевалки сократилось с 5 часов до менее 1 часа.

    Согласно данным, с 2017 по 2025 год в сухопутном порту было обработано в общей сложности 2,1 млн TEU, что составило почти пятую часть от общего объема перегруженных контейнеров, перевозимых грузовыми поездами из Китая в западном направлении.

    Контейнерный хаб в Актау

    О китайско-казахстанских логистических проектах

    Согласно данным «ГК Порт Ляньюньган», первую очередь проекта контейнерного хаба в порту Актау в Казахстане, работа по реализации которой была завершена в конце 2025 года, планируется ввести в эксплуатацию в июне 2026 года. Первая очередь первого пускового комплекса была официально введена в эксплуатацию в июне 2025.

    Общая площадь хаба составляет около 19 га, проектная пропускная способность – 240 тыс. TEU в год. Проект реализуется в два этапа. Первая очередь занимает площадь 9,1 га, на территории построены 3 железнодорожные погрузочно-разгрузочные линии и контейнерная площадка, вмещающая около 690 контейнеров. Она позволит осуществлять полный цикл операций – перевалку контейнеров, таможенный досмотр и обработку опасных грузов.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

