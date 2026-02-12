Информационно-аналитическое агентство
Внешнеторговый оборот через автомобильный КПП Маньчжурия
12.02.2026

Внешнеторговый оборот через автомобильный КПП Маньчжурия

    • В 2025 году внешнеторговый оборот через автомобильный КПП Маньчжурия (Маньчжоули) на российско-китайской границе составил 2,7 млн тонн, на 10,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. В денежном выражении внешнеторговый оборот вырос на 27,7% до 116,25 млрд юаней (16,7 млрд долларов). При этом поток грузовиков через данный автопогранпереход увеличился на 16% до 259 тыс. единиц, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт правительства города Маньчжоули.

    КПП Маньчжурия (Маньчжоули) является важным узлом в экономическом коридоре Китай – Монголия – Россия. В целях повышения эффективности функционирования погранперехода Маньчжурия (Маньчжоули) местная таможня Китая внедрила модель «обновление системы + эффективное обслуживание + интеллектуальный надзор».

    Вместе с тем, она активно содействует развитию новых форматов бизнеса и новых бизнес-моделей, таких как трансграничная электронная коммерция (ТЭК) и грузовые TIR-перевозки, благодаря чему значительно вырос внешнеторговый оборот через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) в рамках ТЭК.

    Кроме того, местная таможенная служба продвигала строительство и функционирование специальных площадок для контроля за импортом зерна на автомобильном КПП Маньчжурия (Маньчжоули), обеспечила успешное открытие «золотого канала» для ввоза зерна из России.

    В 2026 году Маньчжоулийская таможня сосредоточит усилия на продвижении интеллектуального надзора, усилении трансграничного сотрудничества, обеспечении эффективного движения пассажирского, логистического, денежного и информационного потоков.

    Фото: Xinhua


  •  



