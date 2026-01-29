Информационно-аналитическое агентство
Чай из провинции Сычуань в Ташкент
29.01.2026

Чай из провинции Сычуань в Ташкент

    • 22 января из уезда Цзяцзян города Лэшань в провинции Сычуань в Ташкент отправились 10 фур с высококачественным зеленым чаем общим весом 300 тонн. Это первая партия чая, отправленная провинцией Сычуань на экспорт в 2026 году, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Грузовики пересекут границу Китая через КПП в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а затем по автомагистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан доберутся до Ташкента.

    По словам председателя правления чайной компании «Хунчунь» Гу Цуйцюн, за последние два года выручка компании от экспорта чая почти удвоилась, ожидается, что в 2026 году объем зарубежных отправок предприятия достигнет 20 тыс. тонн.

    В последние годы в уезде Цзяцзян активно продвигается трансформация производственной структуры чайной промышленности с ориентацией на экспорт. В 2025 году общий объем поставленного на экспорт чая из уезда Цзяцзян в стоимостном выражении составил около 29 млн долларов.

    Кроме того, данный уезд создал первый для провинции Сычуань зарубежный склад чая в Узбекистане, а его география поставок насчитывает около 20 стран и регионов мира, включая Россию, Узбекистан и Марокко.

    Фото с сайта sichuan.scol.com.cn


