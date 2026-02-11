Растет импорт тканей авиатранспортом

Шереметьевская таможня фиксирует увеличение импорта тканей из Китая, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

В прошлом году таможенники оформили 121 товарную партию тканей весом почти 20 тонн. Это на 42% больше, чем в 2024 году.

За первый месяц 2026 года оформлено уже 1,8 тонны тканей, что на 10% выше показателей начала прошлого года.

«Увеличение объемов ввоза товаров свидетельствует о растущем спросе на текстильные изделия в России. Мы наблюдаем активное сотрудничество с китайскими производителями, что способствует развитию торговли между нашими странами», – отметил заместитель начальника Шереметьевской таможни Андрей Завадин.

Фото: ФТС

От SeaNews: Странная логика возить товар, не относящийся ни к премиальному сегменту, ни к скоропорту, ни к чувствительным к скорости доставки и температурному режиму, самым дорогим видом транспорта. Логистика ломает всякое разумное соотношение цена/качество, они золотыми на выходе будут, эти китайские тряпочки. Кто шьет, тот поймет всю абсурдность ситуации.