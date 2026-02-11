Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Растет импорт тканей авиатранспортом
11.02.2026

Растет импорт тканей авиатранспортом

    • Растет импорт тканей авиатранспортомШереметьевская таможня фиксирует увеличение импорта тканей из Китая, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    В прошлом году таможенники оформили 121 товарную партию тканей весом почти 20 тонн. Это на 42% больше, чем в 2024 году.

    За первый месяц 2026 года оформлено уже 1,8 тонны тканей, что на 10% выше показателей начала прошлого года.

    «Увеличение объемов ввоза товаров свидетельствует о растущем спросе на текстильные изделия в России. Мы наблюдаем активное сотрудничество с китайскими производителями, что способствует развитию торговли между нашими странами», – отметил заместитель начальника Шереметьевской таможни Андрей Завадин.

    Фото: ФТС

    От SeaNews: Странная логика возить товар, не относящийся ни к премиальному сегменту, ни к скоропорту, ни к чувствительным к скорости доставки и температурному режиму, самым дорогим видом транспорта. Логистика ломает всякое разумное соотношение цена/качество, они золотыми на выходе будут, эти китайские тряпочки. Кто шьет, тот поймет всю абсурдность ситуации.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    21.01.2026
    Семечки из Китая
    Первая в этом году поставка семян подсолнечника прибыла на Урал.
    ИмпортПодсолнечникСтатистика таможниУрал
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    10.02.2026
    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 6,6%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    29.01.2026
    Чай из провинции Сычуань в Ташкент
    Из провинции Сычуань в Ташкент отправились фуры с партией чая весом 300 тонн.
    АвтоперевозкиКитайУзбекистанЧай
    0
    04.02.2026
    О китайско-казахстанских логистических проектах
    Итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики
    КазахстанКитайлогистический проект
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •